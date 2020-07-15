 Полиция в Баку разогнала митинг в поддержку военного конфликта с Арменией | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2020

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Европа

Полиция в Баку разогнала митинг в поддержку военного конфликта с Арменией

В столице Азербайджана тысячи человек призывали к военному конфликту с Арменией. Акция продолжалась всю ночь. Манифестантам удалось ворваться в здание парламента.

Стихийная демонстрация перед зданием парламента Азербайджана в Баку, ночь на 15 июля 2020 г.

Стихийная демонстрация перед зданием парламента Азербайджана в Баку, ночь на 15 июля 2020 г.

Полиция в Баку разогнала участников массовой акции сторонников военного конфликта с Арменией. В ночь на среду, 15 июля, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, задержаны десятки человек. Имеются противоречивые сведения о численности акции - по данным азербайджанского издания Turan.az, в митинге в поддержку вооруженных сил перед зданием парламента участвовали около 50 тысяч человек, однако информационный сайт Report.az сообщает о тысячах демонстрантов.

Начавшаяся накануне вечером акция в центре Баку продолжалась всю ночь. Ее участники скандировали: "Карабах наш", "Слава армии", "Солдаты вперед", "Мобилизация", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию". Ночью протестующие ворвались в здание парламента, после чего в него вошли полицейские и служащие полка быстрого реагирования с использованием дубинок выгнали манифестантов на улицу.

В Баку насчитали 91 нарушение режима прекращения огня за сутки

Утром 15 июля Минобороны Азербайджана сообщило о 91 нарушении армянской стороной режима прекращения огня на границе за минувшие сутки. Между тем в данный момент обстановка на границе относительно спокойная, заявили в Минобороны Азербайджана в ответ на запрос "Интерфакса". В свою очередь оборонное ведомство Армении также заявило об "относительно спокойной" ситуации на границе. Минувшей ночью "артиллерийские средства не применялись", сообщило ведомство в Ереване.

Министр обороны Турции заявил о поддержке азербайджанской армии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности Анкары к поддержке азербайджанских вооруженных сил. "Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства", - цитирует слова Акара агентство Anadolu.

Новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось несколько дней назад. 12 июля Армения и Азербайджан, вот уже 30 лет находящиеся в состоянии конфликта из-за территории Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян, напротив, сообщила, что это военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

Нагорно-карабахский конфликт с начала 1990-х годов

В начале 1990-х годов в результате конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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