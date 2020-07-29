 Полиция вывезла мигрантов из палаточного лагеря под Парижем | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2020

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Европа

Полиция вывезла мигрантов из палаточного лагеря под Парижем

В платочном лагере под Парижем находилось около 2000 мигрантов. Полиция разместила их в спортзалах, переоборудованных под временное жилье. Правозащитники призвали к пересмотру системы принятия беженцев.

Палатки в лагере мигрантов в Обервилье

Палатки в лагере мигрантов в Обервилье

Полиция Франции разобрала нелегальный палаточный лагерь мигрантов в пригороде Парижа Обервилье. Операция началась ранним утром в среду, 29 июля. Мигрантов разместили в спортивных залах, переоборудованных под временное жилье, сообщила префектура полиции французской столицы. Среди прочего, у них возьмут анализы на наличие вируса SARS-CoV-2.

Мероприятие не обошлось без столкновений с мигрантами, отмечает издание Le Parisien. По его сведениям, в лагере находилось от 1500 до 2000 человек. Это не первый рейд французских стражей порядка в стихийные лагеря мигрантов.

Пьер Анри, глава организации France Terre d'Asile, занимающейся проблемами беженцев, раскритиковал "абсурдные и возмутительные" действия полицейских. Он призвал пересмотреть систему принятия мигрантов с участием всех заинтересованных сторон.

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