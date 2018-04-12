 Полиция безопасности Эстонии рассказала об арестах российских шпионов | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2019

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Европа

Полиция безопасности Эстонии рассказала об арестах российских шпионов

По утверждению эстонской Капо, Россия не прекращает попыток ослабить безопасность Эстонии. Спецслужба рассказала о задержании и аресте в последние недели двух человек за шпионаж в пользу Москвы.

Столица Эстонии Таллин

Столица Эстонии Таллин

Эстонский суд приговорил гражданина России и Эстонии Дмитрия Козлова к тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ. Как говорится в ежегоднике полиции безопасности Эстонии (Капо) за 2018 год, опубликованном в пятницу, 12 апреля, Тартуский уездный суд осудил Козлова 20 марта текущего года на 3,5 года.

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В документе указывается, что российская ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества в целях сбора закрытой информации, в частности, о работе префектуры департамента полиции и погранохраны, инфраструктуре и сотрудниках пограничной охраны, ее транспортных средствах, технике и режиме работы.

Кроме того, в ходе презентации ежегодника руководство эстонской спецслужбы рассказало, что 26 марта был задержан бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов, которого также подозревают в шпионской деятельности против Эстонии.

Пресс-секретарь полиции безопасности Харрис Пуусепп пояснил, что Куликова завербовали явно во время его поездок в Россию в качестве тренера по дзюдо уже после его выхода на пенсию в 2012 году.

По словам гендиректора Капо Арнольда Синисалу, Куликов был "очень заслуженным работником" - он был награжден орденом Орла, а в 1995 году признан лучшим сотрудником полиции безопасности года. Приведя пример вербовки Куликова, Синисалу отметил, что Россия постоянно пытается ослабить безопасность Эстонии.

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