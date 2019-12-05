Полиция Ахена не подтверждает задержание Александра Онищенко

Полиция Ахена не имеет сведений о задержании украинского предпринимателя, бывшего народного депутата Александра Онищенко. Сотрудники полиции города такого задержания не проводили, сообщили DW в пресс-службе в среду, 4 декабря.
Накануне DW сообщала о том, что в полиции Ахена подтвердили задержание Онищенко. Однако позже выяснилось, что речь шла о задержании другого человека. Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и работает в Ахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.
Ранее во вторник, 3 декабря, проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщил о том, что немецкие компетентные органы 29 ноября по запросу НАБУ и САП задержали Александра Онищенко в городе Ахен.
"По процедуре далее немецкий суд должен принять решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Суд должен также определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - говорилось в сообщении СМИ. Отмечалось, что в ожидании назначения суда предприниматель находится под стражей.
В розыске по обвинению в мошенничестве
Напомним, что в Украине Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Верховная рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года, однако накануне голосования Онищенко уехал из страны. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.
8 февраля 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о хищении средств при добыче и продаже природного газа. 18 февраля прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении Онищенко и его финансового директора.
Александр Онищенко известен своей поддержкой конного спорта. В городе Ахен проводятся международные соревнования по конному спорту.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Автор: Лилия Ржеутская, Киев