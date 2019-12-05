 Полиция Ахена не подтверждает задержание Александра Онищенко | Новости из Германии об Украине | DW | 04.12.2019

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Украина

Полиция Ахена не подтверждает задержание Александра Онищенко

СМИ сообщили, что в немецком Ахене задержан предприниматель Александр Онищенко, которого разыскивают в Украине. В полиции Ахена заявили, что им о задержании ничего не известно.

Александр Онищенко

Александр Онищенко

Полиция Ахена не имеет сведений о задержании украинского предпринимателя, бывшего народного депутата Александра Онищенко. Сотрудники полиции города такого задержания не проводили, сообщили DW в пресс-службе в среду, 4 декабря.

Накануне DW сообщала о том, что в полиции Ахена подтвердили задержание Онищенко. Однако позже выяснилось, что речь шла о задержании другого человека. Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и работает в Ахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.

Ранее во вторник, 3 декабря, проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщил о том, что немецкие компетентные органы 29 ноября по запросу НАБУ и САП задержали Александра Онищенко в городе Ахен.

Контекст

Беглый украинский депутат Александр Онищенко обвинил президента Порошенко в коррупции на основании имеющихся у него аудиозаписей. Журналист Сергей Руденко о компромате и последствиях нового "кассетного скандала". (02.12.2016)

Новое расследование Al Jazeera проливает свет не только на соглашение между украинскими олигархами, но и на возможный механизм вывода из-под ареста так называемых "денег Януковича". (09.01.2018)

"По процедуре далее немецкий суд должен принять решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Суд должен также определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - говорилось в сообщении СМИ. Отмечалось, что в ожидании назначения суда предприниматель находится под стражей.

В розыске по обвинению в мошенничестве 

Напомним, что в Украине Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Верховная рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года, однако накануне голосования Онищенко уехал из страны. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

8 февраля 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о хищении средств при добыче и продаже природного газа. 18 февраля прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении Онищенко и его финансового директора.

Александр Онищенко известен своей поддержкой конного спорта. В городе Ахен проводятся международные соревнования по конному спорту.

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Пять лет спустя: Виктор Янукович все еще имеет право на Межигорье?

  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


Контекст

Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

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