 Полицейский отказался быть потерпевшим по ″московскому делу″ и уволился | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2019

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Россия

Полицейский отказался быть потерпевшим по "московскому делу" и уволился

Полицейский Виталий Максидов уволился после требования сыграть роль потерпевшего по делу о брошенной бутылке на акции протеста в Москве 27 июля, пишет "МБХ Медиа".

Самариддин Раджабов

Самариддин Раджабов

По данным "МБХ Медиа", полицейский Виталий Максидов отказался признавать себя потерпевшим по делу Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов. Максидов уволился из полиции после акции протеста 27 июля в Москве, сообщает во вторник, 29 октября, издание со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Сергея Бадамшина.

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"Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие "предложило" ему "роль" потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля", - указал Бадамшин.

В соответствии с этим, Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия только к трем полицейским, ранее имевшим в этом деле статус свидетелей и утверждавшим, что не видели брошенную в сторону полицейских пластиковую бутылку во время акции протеста в Москве.

Дело Самариддина Раджабова

15 октября Самариддину Раджабову предъявили в окончательной редакции новое обвинение по части 1 статьи 318 УК о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия к полицейскому. По версии следствия, Раджабов бросил в сотрудника полиции пластиковую бутылку, "желая оказать психологическое воздействие для возбуждения в нем страха с целью принуждения к прекращению своей законной деятельности".

Полицейский сначала говорил, что бутылка попала ему в шею, затем стал утверждать, что она упала рядом и "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".

Более 300 деятелей культуры, журналистов и муниципальных депутатов подписали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова. "Мы считаем, что это политическое дело - месть москвичам за их попытку реализовать свои законные права. Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление, использовав свои должностные полномочия для фальсификации уголовных дел", - говорится в письме.

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    Автор: Григорий Аросев


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Джокер Путин. Страшный суд за "московское дело". Последние новости в стихах – "Заповедник", выпуск 95

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