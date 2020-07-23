Политолог Крашенинников вышел на свободу после ареста

Российский политолог и публицист, гостевой комментатор медиакомпании Deutsche Welle Федор Крашенинников вышел на свободу из спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в четверг, 30 июля, в беседе с DW.

Политолог провел под арестом семь дней по делу о "повторном оскорблении представителя власти" в связи с записью в Telegram-канале от 14 марта. "Мы возвращаемся к сталинской практике, когда за анекдоты, за шутки уже можно получить пока маленький, но вполне реальный срок", - подчеркнул публицист.

"Полиция сама проявила бдительность"

По словам Крашенинникова, 15 июля истекали полгода после первого приговора, вынесенного Ленинским районным судом Екатеринбурга "в связи с оскорблением власти" из-за другой его записи в соцсети. "До окончания этого срока правоохранительные органы возбудили дело, чтобы у меня было повторное правонарушение по той же статье", - уверен политолог. Он уточнил, что если в первом случае "был донос", то во втором "полиция сама проявила бдительность".

По мнению колумниста, речь идет "о попытке напугать тех, кто критикует власть", о создании "прецедента, что любой, кто критикует не в статьях, не в публичных выступлениях, а в соцсетях", может получить за это реальный срок. "Вас за это судят со всей серьезностью", - добавил он.

Крашенинников предупредил, что его аккаунты в соцсетях взломали

Политолог уточнил, что его адвокат Алексей Бушмаков подавал апелляцию, чтобы сократить срок по второму делу, но ему отказали.

Собеседник DW также рассказал, что за то время, пока он находился под арестом, ему взломали аккаунты в Facebook, Instagram и электронную почту.

Суд приговорил Крашенинникова к семи суткам ареста

Суд по делу Федора Крашенинникова состоялся 23 июля. Сторона защиты тогда пояснила, что одна из экспертиз по делу была подготовлена специалистом, привлеченным полицией, другая - Федеральной службой безопасности. Обвинения касались записи политолога в Telegram-канале, где он прокомментировал заседание Конституционного суда (КС) РФ по допустимому количеству президентских сроков в России.

В протоколе отмечалось, что политолог оскорбил судей КС, когда опубликовал пост о просьбе российского лидера Владимира Путина к суду дать разъяснения по числу сроков. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в итоге приговорил политолога к семи суткам административного ареста, не сделав скидку на то, что сторона защиты не могла провести независимую экспертизу.

Штраф из-за комментария по поводу ареста оппозиционера Волкова

Это уже повторное возбуждение производства по одной и той же статье. Ранее, 20 ноября 2019 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Крашенинникова на 30 тысяч рублей в связи с оскорблением власти. Поводом тогда послужило сообщение в Telegram от 10 июня 2019 года, в котором Крашенинников, комментируя очередной арест оппозиционера Леонида Волкова, нецензурно отозвался о некоторых российских судьях.

В середине октября сотрудники Следственного комитета РФ провели обыск в его квартире, сообщив, что Крашенинников является свидетелем по делу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Правоохранители изъяли компьютер журналиста и вызвали Федора Крашенинникова на допрос. Как отметил политолог, он никогда не работал в структурах Навального, но в его квартире прописана бывшая жена, которая уже после развода некоторое время сотрудничала со штабом оппозиционного политика.

Смотрите также:

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен? Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции: победа Путина? Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ? В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Кому от поправок к Конституции России плохо стало? Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ? В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий. Автор: Сергей Елкин

