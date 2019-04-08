 Политолог Екатерина Шульман назвала причину освобождения Серебренникова | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2019

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Россия

Политолог Екатерина Шульман назвала причину освобождения Серебренникова

Член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Шульман считает, что решение Мосгорсуда по Кириллу Серебренникову - результат общественного давления.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников (фото из архива)

По словам Екатерины Шульман, изменение меры пресечения российскому режиссеру, художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову - прежде всего результат кампании общественного давления. "Как публичного, так и не публичного. Как внутри страны, так и за ее пределами, - подчеркнула Шульман в понедельник, 8 апреля, в интервью корреспонденту DW.

По ее словам, следует отдавать себе отчет в том, что никаких других причин изменения меры пресечения нет, и точно так же результатом кампании общественного давления являлся перевод Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

"Результатом дела "Седьмой студии", чем бы оно ни закончилось, становится изменение законодательства о госзакупках в сфере культуры, - отметила политолог и правозащитница. - Потому что суть этого дела, его правовое зерно, если не брать всякие конспирологические версии и теории (что это типа для запугивания творческой интеллигенции), является неизбежное нарушение при государственном финансировании культурных учреждений и мероприятий".

Закон о госзакупках и уникальный товар

Екатерина Шульман считает, что российское законодательство устроено таким образом, что любой человек, получающий госфинансирование, неизбежно виноват перед законом - "потому что ему надо платить сразу, а он может расплачиваться только в конце финансового года…"

"Он должен по закону о госзакупках предпочитать самого дешевого поставщика, а он не может этого сделать, потому что речь идет об уникальном товаре или услуге. Поэтому он неизбежно становится виноват", - подчеркнула Шульман.

Она полагает, что "роковой просчет Серебренникова" состоял в том, что он был одновременно и материально ответственным лицом, и худруком - то есть его подпись стоит на документах. "Но в любом случае каждый руководитель культуры оказывается в таком положении, - подчеркнула Екатерина Шульман. - Сейчас это законодательство меняется в сторону большей свободы для тех, кто работает в сфере культуры и вынужден что-то покупать или заказывать на государственные деньги".

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