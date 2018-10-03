Политический кризис в Армении: Пашинян против депутатов

В знак протеста против решения парламента, в ночь со вторника на среду, 3 октября, на улицы Еревана по призыву премьера Никола Пашиняна вышли тысячи человек. Фактически здание парламента было заблокировано до тех пор, пока туда на переговоры с депутатами не отправился Никол Пашинян. Возвратившись к людям, он заявил, что в стране политический кризис, который необходимо преодолеть. Причину кризиса он видит в том, что парламент сегодня просто "не представляет интересы граждан".

Во вторник, 2 октября, парламент Армении, большинство в котором по-прежнему принадлежит депутатам бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), на специальном заседании принял поправки в закон о регламенте Национального собрания. Тем самым, сняв с повестки дня вопрос о самороспуске и проведении внеочередных парламентских выборов в стране, на которых настаивает новое правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

С чем связано обострение политической ситуации в Армении

Обострение политической ситуации, по мнению политолога Микаэла Золяна, связано с тем, что "для Республиканской партии или остатков прежней власти стоит вопрос жизни и смерти, им нужно сохранить парламент как можно дольше, поскольку сегодня это - единственный рычаг, который им позволяет влиять на ситуацию в стране".

Кроме того, считает политолог, для многих депутатов, особенно из РПА, это и вопрос личного политического выживания, потому что "без парламента, не обладая никакой поддержкой населения, они окажутся за бортом политической жизни". По словам Золяна, некоторые депутаты "могут оказаться жертвой борьбы новых властей с коррупцией, а сейчас их спасает депутатская неприкосновенность".

Протесты в Ереване в ночь со 2 на 3 октября

Реакция премьер-министра на решение парламента, по мнению политолога, оказалась неожиданной для многих. По его словам, Пашинян "поднял ставки и пошел на обострение". "Я думаю, Пашинян, призвав вчера ночью людей на улицы, послал депутатам месседж, - говорит политолог. - Месседж можно сформулировать так: "если вы попытаетесь использовать мою отставку, для того чтобы вернуться к власти, то будете иметь дело с новой армянской революцией".

Ранее, на митинге в центре Еревана глава правительства сообщил, что подаст в отставку. В случае его отставки, по закону, парламент должен выбрать нового премьера. Пашинян предложил депутатам следующее: он в ближайшие дни уходит в отставку, а парламент не должен выдвигать другие кандидатуры на этот пост. Если депутаты дважды не смогут найти подходящую кандидатуру на пост премьера - что очевидно в ситуации отсутствия кандидатов - то автоматически происходит самороспуск парламента и назначаются досрочные парламентские выборы.

"Конечно, в этом есть определенный риск, связанный с тем, что после отставки Пашиняна, если она действительно состоится, как минимум две недели существует возможность провести такой бархатный переворот, который формально будет законным", - считает политолог Микаэл Золян. По его словам, парламенту нужно будет просто нарушить договоренность с властью и выбрать другого премьера. Однако, оговаривается политолог, это приведет к новой волне протестов. Поэтому сейчас никто не может сказать, решится ли Республиканская партия пойти на обострение ситуации и выдвинет ли своего кандидата.

"Мина" была заложена прежней властью

В среду, 3 октября, представители парламентских фракций РПА, блока "Процветающая Армения" и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" заявили, что конкретных договоренностей с премьер-министром достигнуто не было, а было высказано пожелание продолжить политические консультации.

По мнению эксперта Армянского института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, в Армении "налицо конституционный кризис". "Заложенная в Конституцию Армении командой Сержа Саргсяна "мина рванула", и это произошло из-за коллективной недальновидности бывшей правящей Республиканской партии и ее сателлитов - партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", - сказал он DW.

Но факт в том, продолжил эксперт, что "мина рванула как раз в сторону тех, кто ее заложил, и причиной тому - общенациональная поддержка Никола Пашиняна, против которой этой маленькой группе людей противопоставить просто нечего".

По словам Меграбяна, Никол Пашинян "поднял брошенную перчатку и, форсировав события, "ударил первым": уволил министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакцутюн" и запустил политический процесс, который неизбежно ведет к тому, что парламент силой права будет распущен". После этого в стране пройдут внеочередные выборы, в результате которых будет сформировано правительство с пятилетним мандатом, и на смену революционно-предвыборной логике придет логика реформ, заключил Рубен Меграбян.

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