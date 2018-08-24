 Политики ФРГ и других стран высоко оценили заслуги Маккейна | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2018

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Германия

Политики ФРГ и других стран высоко оценили заслуги Маккейна

Глава МИД ФРГ Хайко Мас отметил, что ушедший из жизни сенатор выступал за Америку, верную своим ценностям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Маккейна великим американским патриотом.

Джон Маккейн

Джон Маккейн

Немецкие политики высоко оценили заслуги американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа от рака мозга. Они назвали его надежным партнером, не забывавшем о своих ценностях и принципах даже в трудные времена.

"Он выступал за Америку как надежного и тесного партнера, - говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), обнародованном в воскресенье, 26 августа. - За Америку, которой по силам взять ответственность за других и которая даже в трудные минуты верна своим ценностям и принципам - и именно на это опирающуюся в своих притязаниях на лидерство. Мы будем помнить его голос".

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) особо отметила "впечатляюще прямолинейный, доблестный и непоколебимый характер" Маккейна. "Его убеждения будут и впредь на протяжении долгого времени оказывать влияние не только на его страну, но и на нас. Маккейн был за Америку, опирающуюся на свободу и правду, на которую многие в мире возлагают надежды", - говорится в заявлении министра.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) назвал смерть Маккейна тяжелой утратой для мирового сообщества. "Борьба за демократию и безопасность снискала ему высокую репутацию во всем мире. Благодаря нерушимой приверженности ценностям свободного мира и трансатлантического альянса сенатор Маккейн и по другую сторону Атлантики, а также вне зависимости от партийной принадлежности являлся вдохновением для многих, кто отстаивает общность в политике", - говорится в тексте соболезнования, направленном Вольфгангом Шойбле семье сенатора. 

Контекст

Джон Маккейн был одним из самых уважаемых законодателей в США и глубоко понимал особую роль Америки в мире. Но свое главное решение Маккейн, скончавшийся 25 августа 2018 года, принял не в сфере внешней политики. (26.08.2018)

Уже три президента пытались устроить перезагрузку отношений с Россией, но Путин по-прежнему понимает только язык силы. Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в интервью Жанне Немцовой. (12.01.2017)

"Великий американский патриот"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Джона Маккейна. Он назвал Маккейна "великим американским патриотом и великим защитником Израиля". В заявлении Нетаньяху отмечается, что источником неиссякаемой поддержки еврейского государства была вера Джона Маккейна в демократию и свободу.

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала смерть Маккейна большой утратой не только для балтийского региона, но и для всего мира. А глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сказал, что с Маккейном "мы потеряли одного из величайших моральных гигантов нашего времени".

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с кончиной Джона Маккейна, указав, что "мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине, а также поддержку нашего государства".

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