 Полина Семионова названа лучшей танцовщицей 2018 года | Кадр дня | DW | 21.08.2018

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Кадр за кадром

Полина Семионова названа лучшей танцовщицей 2018 года

Российская солистка балета Берлинской государственной оперы Полина Семионова названа лучшей танцовщицей 2018 года.

Полина Семионова

Об этом во вторник, 21 августа, сообщил немецкий журнал "Танец" (Tanz), проводящий ежегодный опрос международных экспертов. Награда присуждается 33-летней Полине Семионовой уже во второй раз. Первую такую премию она получила в 2007 году. Лучшим танцовщиком 2018 года по версии немецкого журнала стал нью-йоркский танцовщик Трайал Харрелл. Лучшим хореографом названа Кристал Пайт из Канады.

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    Главные партии в спектаклях Королевского балета в Лондоне Нуреев танцевал с английской балериной Марго Фонтейн. Легендарный творческий союз продержался 17 лет. Нуреев говорил, что в танце они были "одна душа и одно тело". В последний раз они выступили вместе в 1988 году, когда Фотейн было 69, а Нурееву - 50. На фото: пара танцует "Лебединое озеро" в постановке Нуреева в Вене в 1964 году.

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  • Рудольф Нуреев

    Страсти по Нурееву

    Экранная звезда

    Сценой профессиональная жизнь Рудольфа Нуреева не ограничивалась. Неистовый гений не только танцевал, ставил балеты и делал собственные редакции классических спектаклей. Он также много снимался в кино и на телевидении. В британском комедийном сериале "The Muppets" танцор ведет беседы с Маппетами и исполняет с Мисс Пигги знаменитое пародийное "плюс-де-де" из "Свиного озера".

  • Кадр из фильма Валентино

    Страсти по Нурееву

    Рудольф играет Рудольфа

    В псевдобиографическом фильме "Валентино" 1977 года, который снял британский режиссер Кен Рассел, Рудольф Нуриев сыграл Рудольфа Валентино, кумира и секс-символа эпохи немого кинематографа. Разыграл свою жизнь не хуже голливудской суперзвезды и неукротимый Рудик, которого называли Чингисханом балета, самым сексуальным танцовщиком XX века, первым геем планеты.

  • Кадр из фильма На виду

    Страсти по Нурееву

    Бисексуальный и страстный

    Для фильма "На виду" ("Exposed") Нуреев научился играть на скрипке. Его партнершей в триллере была Настасья Кински. Позднее танцор Роберт Трейси, бывший одно время любовником, секретарем и компаньоном Нуреева, утверждал, что Рудольф одно время мечтал о сыне от этой актрисы. Самой большой любовью неистового татарина был обжигающе холодный датский танцовщик Эрик Брун.

  • Рудольф Нуреев в Уфе

    Страсти по Нурееву

    Возвращение спустя 26 лет

    В 1987 году "невъездному" Рудольфу Нурееву, осужденному заочно за "государственную измену", впервые было позволено приехать на бывшую родину, чтобы проститься с умирающей матерью. Визу дали всего на 72 часа. На фото: Рудольф Нуреев у родительского дома в Уфе.

  • Рудольф Нуреев

    Страсти по Нурееву

    Последний визит

    В 1989 году задули "ветры перемен" и гениальный "невозвращенец" приехал теперь уже в Петербург. Выступление в спектакле "Сильфида" на сцене Кировского театра, где блистательно начиналась его творческая судьба, стала своего рода прощанием с балетом. 6 января 1993 года, в возрасте 54 лет, Рудольф Нуреев скончался от осложнений СПИДа и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

  • Большой театр с плакатом балета ''Нуреев''

    Страсти по Нурееву

    Скандал в Большом

    Рудольф Нуреев был невыносимо ярким для советской власти явлением. И даже из небытия как герой одноименного спектакля также неудобного для номенклатуры Кирилла Серебренникова он продолжает эпатировать "советских" по своему духу людей. Запрещенная, а потом разрешенная премьера балета "Нуреев" в Большом театре стала главным культурным событием 2017 года в России.

    Автор: Элла Володина


Женщины Михаила Барышникова

  • С Ириной Колпаковой в Спящей красавице на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.

    Женщины Михаила Барышникова

    Барышников с Ириной Колпаковой в "Спящей красавице" Ленинградского театра оперы и балета, 1973.

  • С британской балериной Мерл Парк в Ромео и Джульетте. Королевский балет (Лондон), 1975.

    Женщины Михаила Барышникова

    С британской балериной Мерл Парк в "Ромео и Джульетте". Королевский театр в Ковент-Гардене, 1975.

  • С Натальей Макаровой в Жизели. Лондон, ноябрь 1975.

    Женщины Михаила Барышникова

    С Натальей Макаровой в "Жизели". Лондон, ноябрь 1975 г. В 1970 году, во время гастролей Ленинградского театра оперы и балета, Наталья Макарова попросила политическое убежище в Великобритании.

  • С Патрицией Макбридж в Коппелии Делиба в постановке Джорджа Баланчина в Нью-Йорке.

    Женщины Михаила Барышникова

    Американка Патришия Макбридж и Барышников в "Коппелии" Делиба в постановке Баланчина. Нью-Йорк, 1979.

  • С американской балериной Сюзен Жаффе. Нью-Йорк, 1980.

    Женщины Михаила Барышникова

    С американской балериной Сюзен Джаффе. Нью-Йорк, 1980.

  • С английской примой Лесли Кольер в Рапсодии Рахманинова в постановке Фредерика Аштона, 1980.

    Женщины Михаила Барышникова

    С английской примой Лесли Кольер в "Рапсодии" Рахманинова в постановке Фредерика Аштона, 1980 год.

  • Со шведской танцовщицей испанского происхождения Аной Лагуной. Мадрид, 2007.

    Женщины Михаила Барышникова

    Со шведской танцовщицей испанского происхождения Аной Лагуной. Мадрид, 2007 год.

  • С Изабеллой Росселлини в фильме Белые ночи (1985).

    Женщины Михаила Барышникова

    С Изабеллой Росселлини в фильме "Белые ночи" (1985). В нем Барышников сыграл танцовщика-невозвращенца.

  • С британской актрисой Хелен Миррен

    Женщины Михаила Барышникова

    С британской актрисой Хелен Миррен. Фильм "Белые ночи", 1985 год.

  • Дочь Барышникова Шура

    Женщины Михаила Барышникова

    В результате романа голливудской звезды Джессики Лэнг (справа на фото) с Барышниковым на свет в 1981 году появилась их дочь Шура (Александра) - балерина, педагог, актриса, хореограф.

  • Барышников с супругой Лизой Райнхарт

    Женщины Михаила Барышникова

    С супругой Лизой Райнхарт - балериной, хореографом, журналисткой. У пары - трое детей. Нью-Йорк, 2005 год.

  • С дочерью Анной

    Женщины Михаила Барышникова

    С дочерью Анной (25 лет), актрисой, на Нью-Йоркском кинофестивале, где состоялась премьера фильма с ее участием - "Манчестер у моря", 2016 год.

    Автор: Ефим Шуман


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