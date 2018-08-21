Полина Семионова названа лучшей танцовщицей 2018 года

Страсти по Нурееву

Премьер Ковент-Гардена

Главные партии в спектаклях Королевского балета в Лондоне Нуреев танцевал с английской балериной Марго Фонтейн. Легендарный творческий союз продержался 17 лет. Нуреев говорил, что в танце они были "одна душа и одно тело". В последний раз они выступили вместе в 1988 году, когда Фотейн было 69, а Нурееву - 50. На фото: пара танцует "Лебединое озеро" в постановке Нуреева в Вене в 1964 году.