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Интервью DW с Томом Нойвиртом (Кончита), победителем конкурса 2014 года, о его жизни после "Евровидения", о Полине Гагариной и шансах Сергея Лазарева.
Правозащитникам в Могилеве стало известно о том, что местные власти принуждают население к сбору средств для проведения городских праздников и к участию в них. Как это происходит?
Один из фаворитов "Евровидения-2017" - Кристиан Костов. В Киеве он представит Болгарию, а мог бы - Россию. Интервью DW с самым молодым участником конкурса.
Голоса национальных жюри и телезрителей будут считаться отдельно. Новая система призвана поддержать напряжение относительно победителя конкурса до объявления последнего результата.
Россия впервые выступила на "Евровидении" в 1994 году. Именно в 90-е был заложен ее успех на конкурсе, которого страна добилась позднее, став одним из его фаворитов.
По итогам голосования телезрителей россиянка Полина Гагарина опередила шведа Монса Зелмерлёва на музыкальном конкурсе, состоявшемся 24 мая в Вене. Швеция выиграла благодаря жюри.
Россияне любят свои стереотипы. И когда обстоятельства вроде бы их ломают, они просто подгоняют их под новый стереотип. Александр Плющев - специально для DW.
Специальный коррреспондент DW Андрей Бреннер о том, почему для России важно участие в конкурсе и что значит второе место Полины Гагариной.
Второе место российской певицы Полины Гагариной на конкурсе "Евровидение 2015" стало одной из главных тем, обсуждаемых в Рунете. Блогеров больше волновали вопросы, связанные не с творчеством, а с политикой.
Фаворит Монс Зелмерлёв выиграл конкурс, однако нервы россиянке потрепал не он. Публика в венском зале Stadthalle неоднозначно реагировала на многое, что было связано с Россией.
Монс Зелмерлёв из Швеции праздновал победу на песенном конкурсе "Евровидение". Ему удалось опередить россиянку Полину Гагарину и итальянскую группу Il Volo занявших второе и третье место соответственно.
В Вене начался финал музыкального конкурса "Евровидение-2015". Россиянка Полина Гагарина - в числе главных фаворитов.
В финале "Евровидения-2015", который прошел в Вене 23 мая, выступили участники из 27 стран. DW представляет первую десятку и певицу из Германии.
Названы победители второго полуфинала конкурса. Их состав подтвердил тренд нынешнего "Евровидения": доминирующую роль восточноевропейских стран. Но тенденция еще не прогноз на победу.
В четверг в Вене будут названы последние 10 участников финала музыкального конкурса. Он состоится в субботу, 23 мая. Ранее в финал уже вышла россиянка Полина Гагарина.
В ночь на 20 мая в Вене стали известны победители первого полуфинала музыкального конкурса "Евровидение-2015". Он состоится 23 мая. DW представляет финалистов.
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