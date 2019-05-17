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Полина Гагарина

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Conchita beim Opernball 2019 unter dem Motto 'Roaring Twenties' in der Staatsoper Hannover. Hannover, 01.03.2019 | Verwendung weltweit

Кончита на "Евровидении-2019": Мне нравится песня Сергея Лазарева 17.05.2019

Интервью DW с Томом Нойвиртом (Кончита), победителем конкурса 2014 года, о его жизни после "Евровидения", о Полине Гагариной и шансах Сергея Лазарева.
Bild 1 Mogilev, Weißrussland feiert 750 Geburtstag, Mai 2017. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Alexandr Burakov und wurden freigegeben.

Как в Могилеве власти заставляют горожан участвовать в праздниках 26.05.2017

Правозащитникам в Могилеве стало известно о том, что местные власти принуждают население к сбору средств для проведения городских праздников и к участию в них. Как это происходит?
Kristian Kostov - ESC-Teilnehmer aus Bulgarien im DW-Interview

Кристиан Костов: Мне остается только побеждать на "Евровидении" 27.04.2017

Один из фаворитов "Евровидения-2017" - Кристиан Костов. В Киеве он представит Болгарию, а мог бы - Россию. Интервью DW с самым молодым участником конкурса.
ABD0119_20150523 - WIEN - ÖSTERREICH: Eine Übersicht über die Halle am Samstag, 23. Mai 2015, während des Finales im Rahmen des 60. Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH - 20150523_PD5598

На "Евровидении-2016" начнет действовать новая система голосования 18.02.2016

Голоса национальных жюри и телезрителей будут считаться отдельно. Новая система призвана поддержать напряжение относительно победителя конкурса до объявления последнего результата.
19.05.20015+++ Boggie Polina Gagarina aus Russland beim Eurovision Song Contest in Wien am 19.5.2015. +++Das Foto wurde von der European Brodcasting Union für die Presse zur Verfügung gestellt. Das Foto darf unter dem Copyright-Hinweis: Andreas Putting (EBU) veröffentlicht werden. +++ Bildergalerie: Eurovision Song Contest 2015, das erste Semifinale

"Евровидение" 90-х: как наступала Россия 05.10.2015

Россия впервые выступила на "Евровидении" в 1994 году. Именно в 90-е был заложен ее успех на конкурсе, которого страна добилась позднее, став одним из его фаворитов.
The band Il Volo representing Italy performs the song Grande Amore during the final of the 60th annual Eurovision Song Contest in Vienna, Austria May 23, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger

На "Евровидении-2015" телезрители отдали первое место Италии 26.05.2015

По итогам голосования телезрителей россиянка Полина Гагарина опередила шведа Монса Зелмерлёва на музыкальном конкурсе, состоявшемся 24 мая в Вене. Швеция выиграла благодаря жюри.
Singer Polina Gagarina representing Russia performs the song A Million Voices during the final of the 60th annual Eurovision Song Contest in Vienna, Austria May 23, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger

Комментарий: Жертвы собственных стереотипов 26.05.2015

Россияне любят свои стереотипы. И когда обстоятельства вроде бы их ломают, они просто подгоняют их под новый стереотип. Александр Плющев - специально для DW.
Spectators wave various flags as Il Volo representing Italy perform the song 'Grande Amore' during the final of the Eurovision Song Contest in Austria's capital Vienna, Saturday, May 23, 2015. (AP Photo/Kerstin Joensson)

Комментарий: "Евровидение" нужно России 25.05.2015

Специальный коррреспондент DW Андрей Бреннер о том, почему для России важно участие в конкурсе и что значит второе место Полины Гагариной.
Polina Gagarina representing Russia performs the song 'A Million Voices' during the final of the Eurovision Song Contest in Austria's capital Vienna, Saturday, May 23, 2015. (AP Photo/Kerstin Joensson)

Блогозрение: Серебряная песня Полины Гагариной, или "Евровидение" в перекрестье политики 24.05.2015

Второе место российской певицы Полины Гагариной на конкурсе "Евровидение 2015" стало одной из главных тем, обсуждаемых в Рунете. Блогеров больше волновали вопросы, связанные не с творчеством, а с политикой.
Singer Mans Zelmerloew representing Sweden celebrates winning the final of the 60th annual Eurovision Song Contest in Vienna, Austria May 23, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger TPX IMAGES OF THE DAY

Шведский "Аватар" вырвал у Полины Гагариной победу на "Евровидении-2015" 24.05.2015

Фаворит Монс Зелмерлёв выиграл конкурс, однако нервы россиянке потрепал не он. Публика в венском зале Stadthalle неоднозначно реагировала на многое, что было связано с Россией.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 23: Mans Zelmerloew of Sweden arrives on stage during the final of the Eurovision Song Contest 2015 on May 23, 2015 in Vienna, Austria. The final of the Eurovision Song Contest 2015 will take place on May 23, 2015. (Photo by Nigel Treblin/Getty Images)

Монс Зелмерлёв из Швеции стал победителем "Евровидения-2015" 23.05.2015

Монс Зелмерлёв из Швеции праздновал победу на песенном конкурсе "Евровидение". Ему удалось опередить россиянку Полину Гагарину и итальянскую группу Il Volo занявших второе и третье место соответственно.
Atmosphere prior to the beginning of the Grand Final of the 60th Eurovision Song Contest 2015 in Vienna, Austria, 23 May 2015. Contestants from 27 countries will compete for the trophy of the Eurovision Song Contest. Photo: Julian Stratenschulte/dpa

В Вене начался финал "Евровидения-2015" 23.05.2015

В Вене начался финал музыкального конкурса "Евровидение-2015". Россиянка Полина Гагарина - в числе главных фаворитов.
ABD0119_20150523 - WIEN - ÖSTERREICH: Eine Übersicht über die Halle am Samstag, 23. Mai 2015, während des Finales im Rahmen des 60. Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH - 20150523_PD5598

Портреты звезд "Евровидения" 22.05.2015

В финале "Евровидения-2015", который прошел в Вене 23 мая, выступили участники из 27 стран. DW представляет первую десятку и певицу из Германии.
Bildunterschrift:Participants of the second semi-final of the Eurovision Song Contest stand on stage on May 21, 2015 in Vienna. The final of the 60th Eurovision Song Contest 2015 with 27 nations competing takes place on May 23, 2015. AFP PHOTO / DIETER NAGL (Photo credit should read DIETER NAGL/AFP/Getty Images)

На "Евровидении-2015" в Вене тон задала Восточная Европа 22.05.2015

Названы победители второго полуфинала конкурса. Их состав подтвердил тренд нынешнего "Евровидения": доминирующую роль восточноевропейских стран. Но тенденция еще не прогноз на победу.
20.5.2015 Teilnehmer des 2.Semifinales während der Generalprobe beim Eurovision Song Contest 2015 am 20.5.2015 in Wien. Copyright: DW/A. Brenner

На "Евровидении-2015" станут известны все финалисты 21.05.2015

В четверг в Вене будут названы последние 10 участников финала музыкального конкурса. Он состоится в субботу, 23 мая. Ранее в финал уже вышла россиянка Полина Гагарина.
19.05.20015+++ Boggie Polina Gagarina aus Russland beim Eurovision Song Contest in Wien am 19.5.2015. +++Das Foto wurde von der European Brodcasting Union für die Presse zur Verfügung gestellt. Das Foto darf unter dem Copyright-Hinweis: Andreas Putting (EBU) veröffentlicht werden. +++ Bildergalerie: Eurovision Song Contest 2015, das erste Semifinale

Победители первого полуфинала "Евровидения" 21.05.2015

В ночь на 20 мая в Вене стали известны победители первого полуфинала музыкального конкурса "Евровидение-2015". Он состоится 23 мая. DW представляет финалистов.
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