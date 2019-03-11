 Полеты Boeing 737 MAX над Россией запрещены | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2019

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Россия

Полеты Boeing 737 MAX над Россией запрещены

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России после крушения лайнера этой модели в Эфиопии.

Boeing 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8

Росавиация закрыла российское воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщил в четверг, 14 марта, глава ведомства Александр Нерадько. Росавиация распространила соответствующее уведомление NOTAM, которое должно теперь быть доступно всем пилотам.

Контекст

Американский авиаконцерн уверен в безопасности своих самолетов. Он пояснил, что выдал соответствующую рекомендацию исключительно в качестве меры предосторожности. (13.03.2019)

Лайнер Boeing 737-800MAX компании Ethiopian Airlines потерпел катастрофу на пути из Аддис-Абебы в Найроби. Никто из 157 человек, находившихся на борту лайнера, не выжил. (10.03.2019)

Решение о снятии запрета будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".

Среди российских авиакомпаний Boeing 737 MAX есть только у S7 Airlines. Авиакомпания ранее уже заявила, что с 13 марта временно прекращает эксплуатацию двух самолетов этой модели. Еще четыре российские авиакомпании - "Победа", "Уральские авиалинии", Utair, "Нордстар" - заказали такие самолеты, но пока их не получили.

Ранее Евросоюз, США, Индонезия, Китай, Турция, ОАЭ, Австралия и Сингапур либо запретили своим авиакомпания эксплуатировать Boeing 737 MAX, либо вовсе закрыли свое небо для полетов самолетов этой модели. Авиаконцерн Boeing также рекомендовал приостановить эксплуатацию этих лайнеров, хотя настаивает на их безопасности.

Авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии

Самолет Boeing 737 Max 8 упал вскоре после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air летело из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

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    Автор: Ксения Сафронова


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