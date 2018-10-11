 Покупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси не стала отменять сделку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2018

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Мир

Покупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси не стала отменять сделку

Покупательница картины Бэнкси "Девочка с шаром" не отказалась от приобретения произведения после его частичного уничтожения. Стоимость порезанного полотна осталась прежней.

Самоуничтожившаяся картина Бэнкси

Самоуничтожившаяся картина Бэнкси

Покупательница картины британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" - произведения, которое самоуничтожилось в момент продажи на аукционе, решила не отказываться от этого полотна. Об этом вечером в четверг, 11 октября, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

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После частичного уничтожения картине дали новое название - "Любовь в мусорном ведре". Неназванная коллекционер из Европы заплатит за нее те же 1,4 млн долларов, которые она была готова перечислить за изначальную работу Бэнкси. "Когда раздался удар молотка (ведущего аукциона. - Ред.) и работа была порезана на части, я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать, что в итоге мне достанется кусочек истории искусства", - приводит аукционный дом слова покупательницы.

"Девочка с шаром" была продана на аукционе 5 октября. Но сразу по завершении торгов половина полотна была порезана спрятанным в картинной раме шредером. В Sotheby's, которому произведение принадлежало с 2006 года, утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве. Его установил туда сам Бэнкси.

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Ссылки в интернете

Сообщение аукционного дома

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