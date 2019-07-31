Пожар на "Лошарике": вопросов о гибели подводников все еще больше, чем ответов

Ровно месяц назад, 1 июля 2019 года, на глубоководной станции ВМФ России, произошел инцидент в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 офицеров-подводников, семеро из них - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Это самая масштабная авария подобного рода за последние годы и первая, когда в центре внимания оказался новый сверхсекретный аппарат российского флота.

Общественности о происшествии стало известно день спустя. С тех пор моряков с почестями похоронили в Петербурге, в прессе появились новые детали, а хозяин Кремля встретился с родственниками погибших. Но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. DW собрала основную информацию.

Что произошло 1 июля 2019 года в Баренцевом море

С момента первых заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу новой официальной информации об аварии практически нет. Все данные об объекте и выполнявшемся им задании объявлены государственной тайной. Докладывая президенту Владимиру Путину 2 июля, Шойгу сказал, что "в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников". Также известно, что четырем членами экипажа удалось спастись, а первым был эвакуирован гражданский специалист.

Шойгу докладывает Путину о пожаре на подводном аппарате, 2 июля 2019 года

Позднее Шойгу заявил, что пожар произошел в аккумуляторном отсеке, а сам подводный аппарат оснащен ядерным реактором. Министр также сообщил, что реактор не пострадал, аппарат был доставлен на базу ВМФ в Североморск и вернется в строй. О том, что, возможно, произошло на борту, наиболее подробно написала 23 июля газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По ее данным, инцидент произошел вечером 1 июля на глубоководной станции АС-31, носителем которой выступает атомная подводная лодка "Подмосковье". Экипаж завершал контрольный выход "перед предстоящим выполнением боевого задания". О каком задании шла речь, газета не уточняет. Во время стыковки с лодкой-носителем в аккумуляторном отсеке появился дым.

Дмитрий Песков

Часть экипажа эвакуировалась, а десять человек остались и более часа боролись за "живучесть" станции. Все они, а также четыре члена пришедшего на помощь сменного экипажа, погибли - предположительно при взрыве аккумуляторной батареи. Как пишет "Коммерсант", аккумуляторы на такие аппараты поставлялись с Украины, но после 2014 года Россия перешла на продукцию своего производителя.

Некоторые российские СМИ писали, что, выступая на церемонии похорон, один из военных якобы сказал, что экипаж предотвратил "катастрофу планетарного масштаба". Когда журналисты спросили об этом пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, тот ответил, что не может комментировать, поскольку не знаком с этим высказыванием.

Что известно о секретном подводном аппарате

Официальной информации о самой подводной станции нет. По данным в прессе, речь может идти о АС-31 или АС-12, некоторые называют их "Лошарик" из-за особенностей конструкции - нескольких сфер из сверхпрочного материала под оболочкой, внешне похожей на обычную подводную лодку. Предполагается, что станция может погружаться на глубину чуть более 6000 метров.

Это указывает на то, что она могла разрабатываться для работы в Атлантическом и Тихом океане, где есть такие глубины. До сих пор они были доступны немногим специальным гражданским лодкам и батискафам, а обычные подводные лодки, в том числе атомные, работают в среднем на глубине от нескольких сотен до тысячи метров.

База ВМФ в Североморске (фото из архива)

Майкл Кофман, американский эксперт из вашингтонского Центра военно-морского анализа (CNA), написал в блоге, что "Лошарик" длиной около 70 метров был разработан в 1990-е, построен в конце того десятилетия и вступил в строй в начале 2000-х. По его мнению, этот подводный аппарат может собирать данные о дне моря, но также собирать объекты, упавшие на дно, и манипулировать ими.

С просьбой объяснить особенности подводных лодок для большой глубины DW обратилась к Андреасу Бурместеру (Andreas Burmester), исполнительному директору компании ThyssenKrupp Marine Systems, которая занимается строительством субмарин, в том числе для ВМФ Германии. По его словам, проектировать подводные лодки для больших глубин "очень сложное задание, и, как правило, на такие глубины людей стараются не отправлять, разве что для некоторых научных целей".

Подводная лодка в Киле, построенная ThyssenKrupp Marine Systems для Египта

"При создании прочного корпуса возникают серьезные трудности, поскольку помимо прочего нужно использовать сверхпрочные материалы, которые сложно поддаются обработке, - пояснил Бурместер. - Кроме того, прочный корпус становится очень тяжелым, что быстро приводит к проблеме веса и вместимости. В итоге, это все очень, очень дорого".

Зачем России глубоководные аппараты и что о них знает НАТО

То, что у российских военных есть новые глубоководные аппараты, для США и НАТО не секрет. Об этом в декабре 2017 года писала газета The Washington Post со ссылкой на американского контр-адмирала Эндрю Леннона, командующего подводным флотом стран НАТО. По его словам, альянсу известно о наличии у России глубоководных исследовательских судов, включая бывшую атомную подлодку, переоборудованную в носитель подводных лодок меньшего размера.

"Они могут заниматься океанографическими исследованиями, сбором развединформации, - цитирует Леннона газета. - Мы наблюдали увеличение такой активности вблизи подводных кабелей. Мы знаем, что эти вспомогательные подлодки разработаны для работы на дне океана, их транспортирует материнский корабль, и мы считаем, что они могут быть оборудованы для манипуляций с объектами на дне океана".

О том, что российские подлодки проявляют повышенный интерес к подводным кабелям связи в Северной Атлантике, которые соединяют Европу с Америкой, западная пресса писала еще в 2015 году. Согласно предположениям, россияне могут попытаться прослушивать секретные каналы связи или - в случае конфликта - нарушить эту связь. Но, по словам специалистов, для этого не обязательно работать на большой глубине, можно повредить кабели на шельфе. Их маршруты известны.

Военный эксперт Стивен Блэнк, сотрудник Американского совета по внешней политике, в беседе с DW назвал подводные лодки "сокровищем" российского ВМФ. По его мнению, российские разработки последних лет намного опережают советские, особенно с учетом развития информационных технологий и электроники.

Глубоководные аппараты вроде "Лошарика" могут использоваться в Арктике "для изучения дна с целью поиска удобных мест размещения подводных лодок, откуда они могут отражать удары или выходить на задание", например, в Северную Атлантику", указывает Блэнк. По его словам, в НАТО знают об этом и приняли меры, в том числе воссоздали командный центр, расформированный после окончания холодной войны: "Это очень серьезно".

Со своей стороны, США восстановили 2-й флот, который действует в Северной Атлантике и в этом году впервые участвовал в летних учениях в Балтийском море. Блэнк отмечает, что создатели российских подводных станций типа АС-31 должны отдавать себе отчет в способностях НАТО использовать противолодочные силы (ASW), в частности, авиацию, надводные корабли и подводные лодки. По его словам, НАТО регулярно проводит учения таких сил.

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