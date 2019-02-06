 Поезд ушел: почему запрет сделки Siemens-Alstom выгоден Китаю | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.02.2019

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Экономика

Поезд ушел: почему запрет сделки Siemens-Alstom выгоден Китаю

Берлин и Париж призывают Евросоюз учитывать глобальную конкуренцию и хотят изменить антимонопольные законы ЕС. Брюссель указывает на интересы европейских потребителей.

TGV и ICE

Alstom выпускает высокоскоростные TGV, а Siemens - ICE ("Сапсаны")

Брюссель так и не дал зеленого света поездам Siemens и Alstom. 6 февраля комиссар (министр) Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер наложила вето на план немецкого концерна и французской компании объединить свои подразделения по производству железнодорожного транспорта. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что это слияние противоречит интересам европейских потребителей, поскольку ограничит конкуренцию на внутреннем рынке ЕС.

Берлин и Париж хотят пересмотреть антимонопольные законы ЕС

Подобные решения неизменно вызывают недовольство заинтересованных сторон. Однако на сей раз в адрес Брюсселя звучит особенно жесткая критика. Более того, речь пошла уже об основополагающих принципах: Берлин и Париж объявили, что будут теперь выступать за пересмотр действующих в ЕС антимонопольных законов.

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Высокоскоростные поезда Made in China производят сильное впечатление не только на самих китайцев

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал эти законы "устаревшими". А еще он заявил в телеинтервью, что принятое в Брюсселе решение, которое, по его словам, является "ошибкой", ведет к ослаблению Европы и "служит экономическим и индустриальным интересам Китая". Обвинения более чем серьезные. Только при чем здесь, спрашивается, Китай?

Но в том-то и дело, что в этой, казалось бы, чисто европейской антимонопольной истории ключевую роль играет именно Китай. Из-за него частный вопрос о поездах Siemens и Alstom на глазах перерастает в концептуальную дискуссию о том, какими принципами и приоритетами следует руководствоваться Евросоюзу, отстаивая в 21-м веке честную конкуренцию и интересы потребителей в условиях нарастающей глобальной экспансии государственных или всемерно поддерживаемых правительством КНР частных китайских компаний.

"Эрбас на рельсах"задумывался как новый "европейский чемпион

Ведь стремительно растущая мощь крупнейшего в мире производителя железнодорожного транспорта, китайской государственной компании CRRC, стала главной официальной причиной того, что в сентябре 2017 года Siemens и Alstom объявили о намерении объединить свои железнодорожные подразделения (DW подробно писала об этом в статье "Siemens Alstom: европейская попытка притормозить китайский локомотив").

Аэробус A320neo

Производитель самолетов-аэробусов Airbus считается образцовым "европейским чемпионом"

Руководители двух компаний указывали тогда, что даже после такого слияния годовая выручка объединенной европейской компании будет примерно в два раза меньше, чем у китайской CRRC, у которой она составляет порядка 30 миллиардов евро. Они подчеркивали: для того, чтобы противостоять такому гиганту в борьбе за заказы на рынках других стран, нужна определенная критическая масса, и намеченное слияние ее создаст.

Идею слияния активно поддержали на политическом уровне в Берлине и Париже. Здесь сочли, что новая фирма сможет стать своего рода "Эрбасом на рельсах", иными словами, повторит чрезвычайно успешный опыт создания самолетостроительной компании Airbus, возникшей благодаря объединению главным образом французских и немецких авиационных заводов.

О том, насколько важны такие "европейские чемпионы" в глобальной конкуренции между США, Китаем и ЕС, еще накануне, 5 февраля, подробно говорил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), представляя "Национальную индустриальную стратегию 2030".

Камни преткновения: высокоскоростные поезда и сигнальная техника

Поэтому Берлин и Париж до последнего настойчиво лоббировали в Брюсселе намеченное слияние. Главный аргумент всех сторонников сделки сводился к тезису: сегодня необходимо мыслить глобальными категориями, а потому при рассмотрении антимонопольных дел следует иметь перед глазами не только отдельно взятый европейский рынок, но и весь мировой. А на нем ни о каком монополизме объединенного производителя поездов Siemens-Alstom и речи бы не может. Так сказать, не до жиру, быть бы живу.

Маргрет Вестагер

Брюссель, 6 февраля. Комиссар Маргрет Вестагер объясняет причины своего вето

Однако у датчанки Маргрет Вестагер - своя логика и своя правда. Ее назначили на пост европейского комиссара по вопросам конкуренции не для того, чтобы она помогала европейским производителям завоевывать рынки, скажем, Азии или Африки. Ее задача - обеспечивать на внутреннем рынке ЕС достаточный уровень конкуренции и предотвращать появление монополистов, которые взвинчивали бы цены для европейских потребителей.

После почти полутора лет изучения вероятных последствий намеченного слияния Маргрет Вестагер вместе со своей командой пришла к выводу, что оно приведет на рынке ЕС к монополизму в двух сегментах: высокоскоростные поезда (Siemens выпускает ICE, известные в России как "Сапсаны", а Alstom - TGV) и сигнальная техника на железнодорожных путях.

"Что касается высокоскоростных поездов, то Еврокомиссия считает в высшей степени маловероятным, что участвующие в сделке предприятия в обозримом будущем столкнутся с конкуренцией из Китая", - заявила 6 февраля Маргрет Вестагер. Иными словами, она не ждет скорого прихода CRRC со своими поездами на рынок ЕС. И сигнальную технику китайцы в Европу тоже не поставляют.

Решение Маргрет Вестагер: за и против

Принятое в Брюсселе решение приветствовала давно работающая на европейском рынке канадская компания Bombardier: от слияния Siemens и Alstom могли пострадать ее предприятия в Европе (большинство рабочих мест она обеспечивает, кстати, в Германии). Генеральный секретарь немецкой оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Никола Бер (Nicola Beer) тоже положительно отозвалась о новости из Брюсселя.

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"Никому не будет пользы, если в Европе начнут выращивать гигантов-монополистов, ведь в конечном счете это приведет к росту цен для потребителей и затруднит выход на рынок инновативных стартапов", - заявила политик либеральной СвДП. Если же, по ее словам, зарубежные компании, например, из Китая, начнут продвигать свою продукцию спомощью демпинговых цен и субсидий, то против них следует применять предусмотренные правилами ВТО меры.

В свою очередь, непосредственный начальник Маргрет Вестагер, глава Европейской комиссии (правительства ЕС) Жан-Клод Юнкер заявил, что "мы тоже хотим, чтобы европейские фирмы добивались успеха на мировом рынке", однако Брюссель никогда не будет отдавать кому-либо предпочтение по политическим соображениям (явный намек на доминирующую роль в ЕС Германии и Франции).

По словам Юнкера, антимонопольное ведомство ЕС дало добро на более чем 6 тысяч слияний, заблокировав при этом менее 30. "Это я говорю всем тем, кто утверждает, что Еврокомиссия состоит из слепых, глупых, упертых технократов", - добавил люксембуржец.

В то же время глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) с горечью констатировал, что Еврокомиссия положила конец "знаковому европейскому проекту". У него - своя правда. Так кто же в большей мере прав? Дискуссия на эту непростую тему в ЕС только начинается.

И можно не сомневаться: совместная германо-французская инициатива по приведению антимонопольного законодательства Евросоюза "в соответствие с современными требованиями", которую анонсировал 6 февраля министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, поиск оптимального и взаимоприемлемого решения еще больше подхлестнет.      

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    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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