 Поезд с ядерными отходами отправился из ФРГ в Россию | Новости из Германии о России | DW | 28.10.2019

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Россия

Поезд с ядерными отходами отправился из ФРГ в Россию

Локомотив, везущий 600 тонн гексафторида урана, отправился 28 октября из немецкого города Гронау в РФ. Это подтвердили DW в компании Urenco, осуществляющей транспортировку ядерных отходов.

Поезд, перевозящий ядерные отходы компании Urenco из Германии в Россию

Поезд, перевозящий ядерные отходы компании Urenco из Германии в Россию

Поезд с грузом гексафторида урана, в понедельник, 28 октября, выехал из немецкого города Гронау. Предположительно, груз будет доставлен в порт Амстердама, откуда он морским путем отправится в Россию. Крис Бройер (Chris Breuer) - официальный представитель компании Urenco Deutschland, осуществляющей по договору с российской стороной транспортировку ядерных отходов, в беседе с DW в понедельник подтвердил, что 28 октября компания отправила в Россию, согласно плану поставок, 600 тонн радиоактивных отходов. 

По словам Бройера, общий объем поставок ядерных отходов из Германии в Россию, до конца 2019 года должен составить 6000 тонн, или 725 контейнеров. В мае в РФ из Гронау, где находится установка по обогащению урана компании Urenco, уже были отправлены семь "порций" этого груза, каждый объемом в 600 тонн, указал он. Данные поставки осуществляются на основании договора, заключенного Urenco Deutschland с российской компанией TENEX.

Безопасность перевозок ядерных отходов

Комментируя проблему безопасности подобных перевозок, Бройер подчеркнул, что контейнеры, использующиеся для транпортировки ядерных отходов, сделаны из толстостенной стали и имеют толщину стенок 16 мм. "Они подвергаются постоянным проверкам на прочность и могут устоять даже в самых суровых условиях, таких как открытое пламя, давление в 28 бар или колебание температур от минут 40 до плюс 70 градусов", - подчеркнул Бройер. По его словам, управляющий директор компании Urenco Deutschland лично побывал в Новоуральске и Ангарске, чтобы проконтролировать состояние контейнеров с отходами.

Контекст

Отказ от атомной энергетики в ФРГ идет по плану. АЭС Графенрайнфельд отключена, вместо нее электроэнергию дадут возобновляемые источники. Но по-прежнему не решена проблема радиоактивных отходов. (28.06.2015)

Миллион лет. Столько должен прослужить будущий могильник радиоактивных отходов на территории Германии. Бундестаг принял специальный закон, позволяющий начать поиски подходящего места. (24.03.2017)

Комментируя протесты экоактивистов, которые прошли 28 октября на мосту, расположенном в нескольких сотнях метров от установки по обогащению урана Urenco в Гронау, что на границе с Нидерландами, Бройер подчеркнул, что право на проведение мирных демонстраций является в Германии одним из основных прав человека и что в компании считают нормальным, что активисты пользуются этим правом. По данным Бройера, в пикете приняли участие от шести до десяти человек.

Спорная экономическая выгода повторного обогащения урана

По данным Бройера, ограничений на экспорт обедненного соединения урана с фтором (UF6), осуществляющийся с европейских установок Urenco по обогащению урана в РФ для гражданских целей, на сегодня нет. "В нынешних условиях рынка повторное обогащение обедненного урана экономически выгодно", - отмечает Крис Бройер. По его словам, используя свободные ресурсы на мировом рынке, как это делается при сотрудничестве с российской компанией Tenex, можно сократить добычу природного урана до 20 процентов.

Контейнеры для перевозки ядерных отходов компании Urenco

Контейнеры для перевозки ядерных отходов компании Urenco

В то же время противники транспортировок ядерных отходов в Германии утверждают, что, экспортируя обедненный уран в Россию, компания Urenco стремится лишь избавиться от необходимости самостоятельно хранить ядерные отходы, несмотря на то, что для этой цели у компании имеется специально построенное хранилище, которое сегодня простаивает пустым.

По словам представителя немецкой экологической организации BBU Удо Буххольца (Udo Bucchholz), из-за массивного предложения гексафторида урана на мировом рынке он фактически не представляет никакой ценности, а переименование его во "вторсырье" лишь позволяет компании Urenco обойти немецкое законодательство, запрещающее экспорт ядерных отходов, произведенных в Германии.

Критики о перевозке ядерных отходов из Германии в РФ

Кроме того, немецкие экоактивисты упрекают министерство окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ в том, что оно намеренно замалчивало информацию о транспортировках ядерных отходов даже тогда, когда первые поставки в Россию уже были проведены. 

Несмотря на принятое в Германии решение отказаться от использования атомной энергии, концерн Urenco, по информации газеты taz, имеет неограниченное по времени разрешение на работу и производит топливо для АЭС по всему миру, а вместе с этим - и ядерные отходы.

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    Автор: Марина Барановская


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