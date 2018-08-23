 Под досудебную блокировку в РФ могут попасть 19 млн сайтов | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2018

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Россия

Под досудебную блокировку в РФ могут попасть 19 млн сайтов

Из-за инициативы Минкомсвязи могут быть заблокированы, например, работы Маркса, Ленина, советских писателей, а также современных публицистов и беллетристов.

Клавиатура

Под досудебные блокировки за "обоснование и оправдание" терроризма и экстремизма в России могут попасть до 19 млн сайтов. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отзыв экспертного совета при правительстве на законопроект Минкомсвязи. Этот проект расширяет полномочия Генпрокуратуры по блокировке информации в интернете без суда.

Контекст

Telegram все так же активно используется в России, несмотря на старания Роскомнадзора заблокировать его. Более того, атаки ведомства лишь добавили популярности мессенджеру, считают эксперты. (21.07.2018)

Роскомнадзор пугает Apple и Google, которые не торопятся удалять Telegram из своих магазинов. Но они не боятся, потому что знают, кто на самом деле принимает решение о будущем их бизнеса в России, пишет Александр Плющев. (29.05.2018)

"Блокировка такого количества ресурсов может привести к существенному увеличению маршрутных таблиц, что может оказать большое влияние на качество услуг передачи данных пользователям сетей связи на территории РФ, включая доступ к государственным информационным системам", - говорится в заключении экспертов.

Понятия "обоснование" и "оправдание", по мнению экспертов, имеют двусмысленный и абстрактный характер, а значит, возможны широкие трактовки и злоупотребления. Получается, что согласно новой норме "оправдывающими экстремизм или терроризм" могут быть признаны работы Маркса, Ленина, большая часть работ советских писателей и историков, современной публицистики и беллетристики, а также любая критика современной действительности, указывают эксперты.

Они рекомендуют Минкосвязи доработать законопроект. В министерстве сообщили, что получили это экспертное заключение и сейчас рассматривают его.

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