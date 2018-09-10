 Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке вновь открыто метро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.09.2018

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Мир

Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке вновь открыто метро

Станция была разрушена во время терактов 11 сентября 2001 года и оставалась законсервированной 17 лет. Восстановительные работы обошлись в 182 миллиона долларов.

Станция WTC Cortlandt в Нью-Йорке

Станция WTC Cortlandt в Нью-Йорке

Спустя 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке под Всемирным торговым центром в воскресенье, 9 сентября, вновь открыто метро. Все эти годы станция была законсервирована и оставалась в разрушенном состоянии.

Контекст

Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года изменила США: в общественное сознание проник страх, а исламофобия стала неотъемлемой частью американского общества. (11.09.2016)

Спустя 13 лет после терактов 11 сентября в Нью-Йорке открылся для арендаторов новый Всемирный торговый центр. 104-этажный небоскреб One World Trade Center является самым высоким зданием в США. (04.11.2014)

Остановка первой линии метро ранее называлась Cortland Street и теперь переименована в WTC Cortland. Восстановительные работы начались в 2015 году и обошлись в 182 миллиона долларов (около 157 миллионов евро). Станция украшена мозаикой художницы Энн Гамильтон с цитатами из Декларации независимости США от 1776 года.

Во время нескольких терактов 11 сентября 2001 года погибли около 3 тысяч человек, злоумышленники использовали угнанные самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

 

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