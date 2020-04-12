 Под Берлином восьмилетний малыш помог полиции догнать нарушителей | Шлагбаум: вы покидаете зону серьезных новостей | DW | 12.04.2020

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Шлагбаум

Под Берлином восьмилетний малыш помог полиции догнать нарушителей

Под Берлином полицейские, бросившись за нарушителями, повторили трюк из кинокомедий. Гнались они, впрочем, не за опасными преступниками, а за нарушителями карантина.

мальчик на велосипеде

В городе Мюленбек под Берлином полицейские пытались проверить документы у группы молодежи, которая проводила время на автобусной остановке и, как можно понять из сообщения агентства dpa, курила там марихуану. Оба действия сейчас в Германии незаконны. Из-за эпидемии коронавируса Германии запрещено собираться группами больше чем двое человек.

Молодежь пустилась в бега, полицейские пытались их догнать, и это не удалось бы, если бы не проезжавший мимо на велосипеде восьмилетний малыш. Мальчик, недолго думая, предложил полицейскому свой велосипед, тот вскочил на него, ускорился и сумел догнать двух нарушителей - одному оказалось 19, другому 25 лет.

Как сообщают в субботу, 11 апреля, в управлении полиции земли Бранденбург, малышу за его помощь был вручен плюшевый медведь. Велосипед тоже вернулся к нему - в неповрежденном, как отмечают щепетильные полицейские, состоянии. Против нарушителей было заведено дело в связи с несоблюдением карантина и употреблением наркотических веществ.

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