Подсудимые по делу о теракте в метро Петербурга не согласны с обвинением

Во вторник, 2 апреля, в здании Ленинградского окружного военного суда открылось выездное заседание Московского окружного военного суда. В ходе заседания рассматривается по существу дело о террористическом акте в петербургском метро, произошедшем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами взрыва стали 16 пассажиров. 67 человек, по данным МЧС, получили ранения

В результате следственно-розыскных действий российских спецслужб были задержаны 11 подозреваемых в подготовке теракта. Все они уроженцы Центральной Азии, среди них есть граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации.

Отсрочки в рассмотрении дела не будет

Рассмотрение по существу дела о теракте в петербургском метро должно было начаться в 10 часов. Но собравшихся корреспондентов российских и зарубежных СМИ ровно час продержали перед закрытыми дверями зала, где были назначены слушанья. Журналисты уже начали делиться догадками о том, что, вопреки заверению пресс-службы суда, слушанья будут проходить в закрытом режиме, когда дежурные сотрудники охраны пригласили их войти в зал.

Председательствующий судья Андрей Морозов по протоколу установил личности всех подсудимых, их адвокатов, переводчиков с узбекского и таджикского языков, а также пострадавших, которых пригласили в суд в качестве свидетелей. Затем был задан вопрос об отводах и ходатайствах. Отводов не последовало, но большинство адвокатов попросили отсрочку на неделю, поскольку не успели до конца ознакомиться со всеми 120 томами дела. Однако судья Морозов заметил, что они могут дочитать материалы по ходу слушаний.

Затем, после часового перерыва, слово было предоставлено государственному обвинителю Надежде Тихоновой. Она зачитала материалы следствия, их которых следовало, что несколько лет назад на территории Сирии было создано террористическое сообщество из уроженцев стран Центральной Азии.

Целью сообщества было "создание шариатского государства", для чего, по данным следствия, был объявлен джихад против "неверных". Далее Тихонова перечислила следственных действия, в ходе которых было установлено, что обвиняемые были знакомы друг с другом.

Подсудимые с обвинением не согласны

Чтение материалов следствия заняло около полутора часов, после чего Надежда Тихонова назвала статьи Уголовного кодекса, по которым подсудимым предъявлены обвинения. Среди них "Содействие террористической деятельности", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", а также "Незаконное изготовление оружия". На вопрос судьи, согласны ли подсудимые с предъявленными обвинениями, все они ответили "категорически нет".

Адвокат Марат Сагитов, представляющий интересы четырех подсудимых, в беседе с корреспондентом DW отметил, что судебные заседания будут проходить каждый рабочий день, и вердикта можно будет ожидать примерно через месяц. Правда, осторожно добавил адвокат, "если обвинение не представит весомых доказательств вины наших подзащитных, рассмотрение дела может продлиться дольше".

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