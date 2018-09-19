 Подрядчик ″Роскосмоса″ с доступом к гостайне бежал в США | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2018

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Россия

Подрядчик "Роскосмоса" с доступом к гостайне бежал в США

СКР объявил в розыск владельца компании "Инженерные системы" Сергея Сластихина. Следствие оценивает ущерб, причиненный деятельностью подрядчика "Роскосмоса", в сотни миллионов рублей.

Стэнд Роскосмоса на ПМЭФ

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск подрядчика "Роскосмоса" - владельца строительной компании "Инженерные системы" Сергея Сластихина, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (статья 159 ч. 4 УК). Об этом заявил представитель СКР на заседании Басманного суда Москвы, который в четверг заочно арестовал Сластихина, сообщает в пятницу, 21 сентября, РБК.

"Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США", - заявил на заседании следователь. Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками "Роскосмоса", ущерб по которым может составить "сотни миллионов рублей".

Контекст

По заключению ФСБ, именно Патрик Рэмбо - научный сотрудник бельгийского Фон Кармановского института гидродинамики - был адресатом электронных писем, которые отправлял за рубеж предполагаемый шпион Виктор Кудрявцев. (18.09.2018)

ФСБ проводит обыски в головной научной организации "Роскосмоса" и в офисе Дмитрия Пайсона. Оперативники проверяют данные о передаче секретных сведений иностранным спецслужбам, сообщает "Коммерсант". (20.07.2018)

Компания Сластихина имела лицензию ФСБ на допуск к гостайне и лицензию "Роскосмоса" для работы в космической отрасли. "Инженерные системы", в числе прочего, занималась реконструкцией и техническим перевооружением аэродрома Крайний (космодром Байконур), а также центра "Звездный".

После того, как в мае 2018 года "Роскосмос" возглавил Дмитрий Рогозин, в структурах, связанных с госкорпорацией, начались проверки. СК возбудил несколько дел о мошенничестве в ракетно-космической корпорации "Энергия" и НПО имени Лавочкина, а также о госизмене в ЦНИИмаш.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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