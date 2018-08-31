 Подозреваемый в убийстве в Хемнице иракец был известен полиции | Новости из Германии о Германии | DW | 31.08.2018

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Германия

Подозреваемый в убийстве в Хемнице иракец был известен полиции

Иракец, являющийся главным подозреваемым в убийстве в Хемнице, задерживался полицией за насильственные преступления. Он представил властям фальшивые документы, и его ходатайство об убежище было отклонено.

На месте преступления в Хемнице

На месте преступления в Хемнице

Иракец Юсиф А., являющийся главным подозреваемым в деле о смертоносном нападении с ножом в Хемнице, представил властям фальшивые документы, ходатайствуя о получении убежища в ФРГ. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на материалы расследования, проведенного Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF). В них говорится, что представленные Юсифом два документа об удостоверении личности являются полной подделкой.

Юсиф прибыл в ФРГ в конце октября 2015 года по так называемому балканскому маршруту. Первоначально немецкие власти хотели выслать его в Болгарию, полагая, что он уже подал там прошение об убежище, однако, в связи с истечением сроков, ответственность за судьбу Юсифа перешла к Германии.

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Отвергнутое ходатайство об убежище

Сотрудники BAMF дважды допрашивали Юсифа, в последний раз - за несколько недель до убийства в Хемнице. Они пришли к выводу о том, что рассказы Юсифа о преследованиях в Ираке не заслуживают доверия. 29 августа - спустя три дня после убийства - он должен был получить сообщение, что его ходатайство об убежище отклонено.

При этом Юсиф А. на тот момент уже был известен полиции как насильственный преступник: в общежитии для беженцев он распылил перечный газ в лица двух людей.

Убийство в Хемнице, совершенное предположительно Юсифом А. и еще одним сирийцем, вызвало масштабные беспорядки в этом городе на востоке ФРГ. 1 сентября в Хемнице ожидаются новые демонстрации и контрдемонстрации. В город переброшены дополнительные силы полиции. В связи с этим по просьбе полицейских властей Немецкая футбольная лига (DFL) отменилf намеченный на этот день в Дрездене футбольный матч между местным "Динамо" и гамбургским клубом HSV, Решение принято из-за нехватки полицейских, которые должны были обеспечивать безопасность на стадионе.

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    Автор: Ирина Филатова


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