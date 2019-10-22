 Подозреваемый в нападении на Олега Кашина получил срок по другому делу | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2019

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Россия

Подозреваемый в нападении на Олега Кашина получил срок по другому делу

Вячеслав Борисов получил восемь лет лишения свободы за похищение гендиректора завода "Ленинец" Александра Горбунова. Тот, предположительно, заказал покушение на журналиста Кашина.

Журналист Олег Кашин

Журналист Олег Кашин (фото из архива)

Фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина Вячеслав Борисов приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение человека. Такое решение принял во вторник, 22 октября, Санкт-Петербургский городской суд. По гражданскому иску с Борисова взысканы 300 тысяч рублей, говорится далее в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Контекст

3 мая в Пресненском райсуде прошло очередное заседание по делу о покушении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Она впервые приехала в суд и дала показания. Репортаж DW. (03.05.2018)

В Европейский суд по правам человека будут поданы иски около 40 пользователей мессенджера Telegram из-за его возможной блокировки. (12.04.2018)

По версии обвинения, в 2014 году Вячеслав Борисов за вознаграждение в размере не менее 200 тысяч рублей участвовал в похищении и незаконном удержании гендиректора ОАО "НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова.

Нападение на журналиста Олега Кашина было совершено в ноябре 2010 года. Неизвестные сломали ему пальцы и пробили куском арматуры голову, после чего Кашин впал в кому. По мнению Следственного комитета России, Борисов, работавший в службе безопасности холдинговой компании "Ленинец", активно участвовал в покушении на убийство Кашина.

Связь между нападением на Кашина и похищением Горбунова

Борисов и его коллеги заявляли, что заказ на Кашина поступил от Горбунова и что за работу они получили 3,3 млн рублей, пишет "Фонтанка.ру". Чтобы отвести от себя подозрения, они затем похитили Горбунова и заставили его на камеру признаться в организации покушения. Остальные участники похищения получили реальные сроки летом 2018 года. В их числе - два других предполагаемых исполнителя покушения на Кашина: Данила Веселов и Михаил Кавтаскин.

Глава службы безопасности холдинга "Ленинец" Александр Мешков, подозреваемый в организации похищения Горбунова, был заочно арестован в начале октября 2019 года. По словам Мешкова, в поисках Кашина были заинтересованы Горбунов и его давний друг Андрей Турчак - экс-губернатор Псковской области и нынешний сенатор и секретарь генсовета "Единой России".  

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