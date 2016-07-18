Поджог рейхстага

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Попытка путча в Турции и последовавшие за ней события стали главными темами и немецких СМИ, и на пресс-конференции представителей правительства ФРГ. DW - с подробностями.
80 лет назад пожар Рейхстага стал для нацистов поводом для ареста тысяч политических противников и отмены демократических свобод. Но кто поджег Рейхстаг? И кому это было выгодно?
Представители белорусской оппозиции, совершающие поездку по странам ЕС, назвали на пресс-конференции в Берлине действия Лукашенко после выборов "государственным терроризмом" и призвали Запад оказать давление на Минск.
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