 Подвергшаяся воздействию ″Новичка″ британка умерла | Новости из Германии о Европе | DW | 08.07.2018

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Европа

Подвергшаяся воздействию "Новичка" британка умерла

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование по обвинению в убийстве в связи с гибелью 44-летней Дон Стерджес.

Полиция в Эймсбери

Полиция в Эймсбери

Жительница Солсбери Дон Стерджес, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества группы "Новичок" в Эймсбери, скончалась. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщила британская Служба столичной полиции. Для получения дополнительной информации о причинах смерти патологоанатомы произведут вскрытие. 

Контекст

Немецкая разведка еще в 1990-х годах получила пробы яда "Новичок". Что это меняет в деле об отравлении Скрипалей? DW поговорила с британским экспертом по химоружию Ричардом Гатри. (17.05.2018)

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР. (06.04.2018)

Правоохранительные органы начали расследование по обвинению в убийстве после гибели женщины. Сотрудники полиции и британских служб безопасности "оперативно работают, чтобы прояснить все детали этого инцидента, который теперь расследуется как убийство", заверили в Скотланд-Ярде. 

Как передает телеканал Sky News, полиция уведомила о произошедшем членов семьи Стерджес. Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Басу заявил: "Это шокирующие и трагические новости. У Дон остались трое детей, и наши мысли и молитвы с ними в это чрезвычайно трудное время". По словам Басу, Чарли Роули остается в клинике критическом состоянии. 

На происшествие уже отреагировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что она "приведена в шок и смятение" этими новостями. 
44-летняя Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери находились в окружной больнице Солсбери в критическом состоянии. С симптомами отравления они были госпитализированы 30 июня. Первой стало плохо женщине, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние мужчины. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 

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    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Тереза Мэй обвинила Россию

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  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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