Подвергнутый пыткам осужденный Евгений Макаров вышел на свободу

Осужденный Евгений Макаров, видео избиения которого в ярославской колонии вызвало в России широкий резонанс, во вторник, 2 октября, вышел на свободу, сообщает корреспондент DW. За Макаровым установлен надзор сроком на три года с обязательством находиться дома после 22.00. Он находится под госзащитой по делу об издевательствах в колонии.

В интервью DW Макаров выразил опасение, что на свободе он может подвергнуться преследованию: по его словам, уже в зоне ему поступали угрозы от администрации колонии.

Евгений Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и вымогательстве. По решению суда он должен был выйти из колонии 22 октября, однако суд удовлетворил его ходатайство о перерасчете срока на основании нового закона, согласно которому заключенные, отбывающие наказание в колонии общего режима, могут рассчитывать на зачет пребывания в СИЗО в соотношении "день за полтора".

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения Макарова в ярославской колонии. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в этой же колонии. В результате было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, по которому арестованы 13 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.

По данным следствиям, в деле фигурируют не менее пяти потерпевших. Адвокат "Общественного вердикта" Эльдар Лузин, однако, не исключает, что потерпевших может оказаться больше.

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