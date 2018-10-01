 Подвергнутый пыткам осужденный Евгений Макаров вышел на свободу | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2018

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Россия

Подвергнутый пыткам осужденный Евгений Макаров вышел на свободу

Видеозапись избиения Евгения Макарова в ярославской колонии вызвало в России широкий резонанс. Он освобожден на основании закона, по-новому засчитывающего срок пребывания под стражей.

Ярославская исправительная колония №1

Ярославская исправительная колония №1

Осужденный Евгений Макаров, видео избиения которого в ярославской колонии вызвало в России широкий резонанс, во вторник, 2 октября, вышел на свободу, сообщает корреспондент DW. За Макаровым установлен надзор сроком на три года с обязательством находиться дома после 22.00. Он находится под госзащитой по делу об издевательствах в колонии.

В интервью DW Макаров выразил опасение, что на свободе он может подвергнуться преследованию: по его словам, уже в зоне ему поступали угрозы от администрации колонии.

Контекст

2 октября на свободу вышел Евгений Макаров, заключенный ярославской колонии, который рассказал о пытках в ней. DW поговорила с Макаровым сразу после его освобождения. (02.10.2018)

Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" рассказала о расследовании пыток в ярославской колонии и в других тюрьмах и СИЗО, а также об угрозах, вынудивших ее покинуть страну. (12.09.2018)

Фонд "Общественный вердикт" сообщил о повторных случаях пыток заключенных в печально известной ярославской колонии ИК-1. Во ФСИН заявили, что материалы уже направлены в следственные органы. (24.08.2018)

То, что случилось в колонии под Ярославлем, - увы, не исключение, а правило, считает российский журналист Константин Эггерт. (23.07.2018)

Евгений Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и вымогательстве. По решению суда он должен был выйти из колонии 22 октября, однако суд удовлетворил его ходатайство о перерасчете срока на основании нового закона, согласно которому заключенные, отбывающие наказание в колонии общего режима, могут рассчитывать на зачет пребывания в СИЗО в соотношении "день за полтора".

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения Макарова в ярославской колонии. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в этой же колонии. В результате было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, по которому арестованы 13 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.

По данным следствиям, в деле фигурируют не менее пяти потерпевших. Адвокат "Общественного вердикта" Эльдар Лузин, однако, не исключает, что потерпевших может оказаться больше.

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