Подари дерево и полей грядку: как немцы озеленяют свою страну

Зеленая страна! Такой видят Германию те, кто приезжает сюда впервые. Действительно, в городах большинство улиц обрамляют деревья, а на площадях красуются ухоженные клумбы. Уход за зелеными насаждениями обеспечивают, как правило, сотрудники коммунальных служб. Но далеко не всегда муниципальные власти располагают достаточными ресурсами, чтобы следить за растениями и вовремя восполнять ущерб: сажать новые деревья и кустарники взамен пострадавших, например, от засухи.

Отчасти и поэтому число фондов, различного рода организаций и гражданских инициатив, призывающих лично поучаствовать в озеленении улицы, парка, города или ближайшего леса, неуклонно растет. Практически в каждом немецком городе имеются "зеленые добровольцы" (их в Германии называют "крестными" - "Paten"), желающие подарить согражданам дерево или лично взять шефство над общественной грядкой, а также посодействовать появлению новой скамейки или дополнительного мусорного бака в парке.

Когда и где посадить дерево?

В Германии ежегодно 25 апреля отмечают День дерева (Tag des Baumes). Но внести свою лепту в озеленение города можно круглый год. В Кельне, например, с 2013 года фонд Kölner Grün Stiftung (Кельнский зеленый фонд) предлагает всем желающим, в том числе и частным лицам, стать "крестными" одного из уличных деревьев. Для посадки дерева в одном из районов города (выбрать можно из длинного списка видов деревьев, а также городских улиц) требуется сделать взнос в размере 600 евро, еще столько же "добавляет" ведомство, отвечающее за озеленение территорий (Grünflächenamt). Дарителей называют поименно, о чем гласит табличка с указанием имени спонсора и даты посадки дерева. "Количество подаренных городу деревьев сегодня уже перевалило за 400", - с гордостью сообщают организаторы фонда.

Садовую лейку прикрепили к дереву добровольцы сообщества Querbeet. Они предлагают всем желающим позаботиться о грядках и клумбах, разбитых жильцами улицы Бетховена в Кельне

Кроме того, в парках, лесопарках и сквериках Кельна, начиная с 2013 года, уже установлено более 1000 новых скамеек и несчетное количество новых урн для мусора. Благотворительная организация сумела также найти волонтеров для возрождения старинного розария (Rosengarten am Fort X) и осуществления множества других "зеленых" проектов. По словам самих волонтеров, особо радует душу еще и тот факт, что свои "инвестиции" можно увидеть сразу - просто прогулявшись по городу!

В широкомасштабной акции Wald-Pate (переводится как "лесное шефство"), организованной лесозащитным фондом Stiftung Unternehmen Wald, принять участие, даже не выходя из дома, может каждый. Сделав пожертвование (в размере пяти евро), можно "посадить" деревце-саженец в лесу одной из федеральных земель Германии, а также в далекой Индии. Список участников акции регулярно актуализируется на сайте фонда.

Внести свой добровольный вклад в защиту окружающей среды можно и вовсе без денег. Так, посильную помощь в уходе за деревьями, привезенными много лет назад со всего мира в дендрарий кельнского района Дельбрюк (Arboretum Köln-Dellbrück), оказывают и школьники, причем с взаимовыгодным результатом: ребята следят за растениями и изучают флору на практике.

Новобрачные озеленители

Если раньше садоводов-добровольцев, засеивающих палисадники у многоэтажных домов луговыми цветами, блюстители городского порядка явно недолюбливали, то теперь кропотливый уход (посадка роз, лаванды и других растений) за любым простаивающим напрасно кусочком земли приветствуется всеми. Об этом свидетельствуют и специальные таблички, указывающие на то, что та или иная грядка находится под защитой города и волонтера.

Впрочем, этим озеленительное рвение немцев не ограничивается. Наметился новый тренд: так, молодоженам в Германии предлагается посадить дерево не только перед собственным домом, но и в специально разбитом для этого лесу. Например, в местечке под названием Вормерсдорф (Wormersdorf, регион Айфель) в течение 2019 года "лесок новобрачных" активно пополнялся новыми саженцами. В акции уже приняли участие 40 пар. Они посадили 100 деревьев, среди которых были и саженцы вяза - очень ценного для местной экосистемы.

С легкой руки молодоженов такие леса появились и в других регионах страны. Популярность их растет настолько быстро, что, например, в окрестностях старинного баварского городка Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), куда новобрачные съезжаются не только со всей Германии, но и из соседних стран, организаторы уже подыскивают новые территории для будущего леса, а точнее - сада из плодовых деревьев.

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Старые буковые леса Германии Национальный парк Хайних Площадь: 75 кв. км. Федеральная земля: Тюрингия. Дата создания: 1997 год.

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Старые буковые леса Германии Буковый лес Серран Часть национального парка Мюриц. Площадь: 2,7 кв. км. Федеральная земля: Мекленбург-Передняя Померания. Дата создания: 1990 год. Автор: Максим Нелюбин



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