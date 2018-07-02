 Погранслужба Украины не пустила журналиста ″Дождя″ в страну | Новости из Германии об Украине | DW | 02.07.2018

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Украина

Погранслужба Украины не пустила журналиста "Дождя" в страну

Корреспондент "Дождя" Алексей Коростелев должен был принять участие в журналистском мероприятии в Киеве. Пограничники утверждают, что репортер не подтвердил цель поездки и наличие достаточных средств.

В студии российского телеканала Дождь

В студии российского телеканала "Дождь"

Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 2 июля, не пустила корреспондента российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева в страну. При прохождении паспортного контроля в киевском аэропорту Борисполь репортеру указали на необходимость пройти собеседование, после чего забрали документ, удостоверяющий личность.

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Как передает "Дождь", через четыре часа Коростелеву выдали свидетельство об отказе в пересечении границы. В документе отмечается, что корреспондент не подтвердил цель поездки и наличие достаточных денежных средств для нахождения в стране. Кроме того, погранслужба утверждает, что у журналиста не было приглашения.

По словам Алексея Коростелева, он должен был принять участие в тренинге по журналистским расследованиям консорциума OPEN Media Hub, который пройдет 2 - 6 июля в Киеве при поддержке  Евросоюза и Thomson Foundation. Приглашение у него есть, а расходы, связанные с мероприятием, взяли на себя организаторы, пояснил репортер.

В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) отметили, что у ведомства претензий к Коростелеву нет, и посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу страны.

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