Повышение цены на газ в Украине: за и против

С 1 ноября цена на газ для населения Украины вырастет приблизительно на 23 процента и составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов США) за одну тысячу кубометров. Необходимость такого шага украинский премьер-министр Владимир Гройсман пояснил угрозой срыва сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), поддержка которого сейчас является ключевым фактором стабильности экономики страны.

По словам Гройсмана, что изначально в фонде требовали повысить цену на 60 процентов, однако кредиторов удалось склонить к компромиссному варианту. Нынешнего повышения для МВФ оказалось достаточно: вскоре после объявления кабмином Украины новости о повышении цены на газ стало известно и о достижении нового соглашения между Украиной и МВФ по новой 14-месячной программе поддержки экономической политики на 3,9 миллиарда долларов США.

Повышение цены на газ - вынужденная мера

В правительстве Украины признают - главным фактором в принятии решения повысить цену на газ была угроза экономического кризиса из-за прекращения финансирования со стороны международных кредиторов. Уже в воскресенье, 21 октября, Гройсман написал в Twitter о том, что альтернативой увеличению цен были "дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений". Поэтому, по его словам, несмотря на все усилия снять вопрос с повестки дня, Киев был вынужден пойти на уступки.

Владимир Гройсман

Ранее эксперты уже предостерегали от катастрофических последствий срыва сотрудничества с МВФ. Но, по мнению исполнительного директора киевского Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, длительная неопределенность относительно продолжения финансирования со стороны международных кредиторов также нанесла украинской экономике значительный ущерб. "Никто не обсуждает, сколько мы потеряли инвестиций, рабочих мест и больших зарплат из-за несоблюдения слова перед партнерами. И каким бы мог быть курс гривны, если бы мы все делали вовремя, и насколько мы бы обогатились на меньшей инфляции", - рассуждает он.

Необходимость введения рыночной цены

Кроме давления МВФ, рост цены на газ имеет и другую причину - со времени последнего увеличения цены для населения в 2016 году рыночная стоимость голубого топлива успела вырасти почти вдвое, рассказывает заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта. "Разрыв, который неизбежно возникает при таких условиях можно покрыть разве что приближением цены до рыночного уровня", - объясняет он.

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

По словам Павла Кухты, отрасль поставки газа для населения является традиционным источником макроэкономических проблем и геополитической уязвимости Киева перед Москвой. "Низкие тарифы были постоянной причиной дефицита "Нафтогаза" и зависимости от России, которая соглашалась поставлять Украине дешевый газ в обмен на политические уступки", - говорит Кухта и добавляет, что до того, как в 2014 году цены для бытовых потребителей начали приводить в соответствие с рыночными, разница между ними была почти десятикратной. Но усилия МВФ направлены не на увеличение цены как таковой. Речь идет о формировании рыночного ценообразования в этой сфере и исключения из нее политического фактора, отмечает Кухта.

На необходимости перехода на рыночные стандарты для населения настаивает и руководитель киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Это, по его мнению, может помочь избавиться от одного из крупнейших оплотов коррупции в стране. "На газовом рынке традиционно росли крупнейшие украинские олигархические капиталы - они использовали разницу в цене для промышленности и населения в схемах собственного обогащения", - напоминает эксперт.

Рынок газа для бытовых потребителей

Правда, до настоящего старта рынка газа бытового использования еще далеко, предупреждают опрошенные DW обозреватели. Так, Харченко отмечает, что для этого необходимо создание системы монетизации субсидий, которая вызывала бы у поставщиков уверенность в том, что государственные компенсации для социальной защиты населения будут выплачены вовремя.

Также эксперты указывают на необходимость дооборудования всех пользователей счетчиками, замены устаревших измерительных приборов и демонополизации облгазов. Вместе с введением рыночной цены, уверяет Харченко, это привлечет трейдеров на рынок бытового газа и создаст на нем настоящую конкуренцию, которая уже существует на рынке голубого топлива для промышленных и коммерческих потребителей.

Поэтому одного лишь приведения цены в соответствие с рыночными реалиями недостаточно, отмечает Кухта. Но постепенное повышение цены, по его мнению, является необходимым шагом, чтобы смягчить шок, когда рынок газа для бытовых потребителей все же заработает. "Ни одна власть не хочет поднимать тарифы под выборы, но когда ты в преддефолтном состоянии, тебя просто заставляют делать реформы", - резюмирует советник.

Смотрите также:

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Sporthotel в Земмеринге Sporthotel в курортном городке Земмеринг с 2013 года принадлежит украинским инвесторам из Panhans Holding Group GmbH. Эта группа владеет в Земмеринге всего четырьмя отелями.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Проблемная инвестиция Ringhotel До сих пор инвестиции украинцев в Земмеринге были провальными, принеся за пять лет многомиллионные убытки. Ringhotel, так же как и санаторий, который также выкупили инвесторы из Украины, некоторое время назад закрылся как нерентабельный.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии "Гранд-отель Панханс" Grand Hotel Panhans - самый большой из четырех отелей, которые приобрели украинцы в Земмеринге. В связи с его покупкой в 2012 году ведется следствие по подозрению в отмывании денег. Украинские инвестиции связаны с владельцами горнолыжного курорта Буковель.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Отель Prinz Eugen Инвестируют в отельный бизнес и другие украинцы. Prinz Eugen - один из двух отелей в Вене, которые принадлежат группе выходцев из Донецка. Совладелицей отеля является Светлана Емельянова - бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. За отель украинцы заплатили 4,5 миллиона евро. На момент ег.о покупки в 2012 году супруги еще были в браке.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Отель Kavalier Еще 4,5 млн Светлана Емельянова и партнеры потратили на покупку отеля Kavalier - тоже в декабре 2012 года. В 2015 году Лихтенштейн заморозил 13 млн швейцарских франков на счетах Емельяновой по подозрению в отмывании денег. Лихтенштейнцы допускали, что деньги связаны с незаконной деятельностью судьи Емельянова. Впрочем, украинская прокуратура не предоставила доказательств и счета разморозили.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Имение Клюевых Бывший депутат от Партии регионов Сергей Клюев с семьей владеет жильем в городке Тульбингеркогель недалеко от Вены. Формально Клюевы снимают эту виллу площадью в 558 кв. метров у компании GBM Handels- und Vertretungs GmbH, которая входила в группу компаний Клюевых SLAV.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Квартирный вопрос: Азаров покупает квариру Клюева В 2010 году подконтрольная Клюеву компания GBM продала за 650 тысяч евро дом в этом венском жилом комплексе другому депутату от Партии регионов - Алексею Азарову.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Вилла Азарова-младшего Как и другая недвижимость Алексея Азарова, эта вилла в уютном районе Дёблинг оформлена на компанию L.A.D.A. Holding Anstalt из Лихтенштейна. Азаров заплатил за дом 2,1 миллиона евро. В 2016 году, по сообщениям австрийской прессы, вилла продавалась за 5 миллионов евро. Впрочем, согласно документам, до сих пор не продана.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Бывший участок Азарова К вилле Азарова-младшего на Штрельгассе в Вене примыкает участок в 12 соток на улице Цукеркандльгассе, который также ему принадлежал. Ранее здесь было старинное имение. В 2015 году, как только с сына экс-премьера Украины сняли санкции ЕС, он продал его. Новые владельцы снесли дом и строят здесь комплекс на 12 квартир. Еще несуществующее жилье уже частично продано, квартиры стоят до 1,4 млн евро.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Лакомые куски для риэлторов В престижных, тихих и зеленых районах Вены земельные участки - лакомые куски для торговцев недвижимостью. На этом месте до недавнего времени стоял старинный дом, находившийся во вполне пристойном состоянии. Его выкупила фирма, которая специализируется на продаже венских квартир богачам из Восточной Европы, и... снесла. Очевидно, в скором времени здесь появится многоквартирный дом.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии "Газовая" недвижимость Азарова-Курченко Три квартиры в этом доме на Вурцингергассе также принадлежали Азаровым. В 2015 году недвижимость оформили на фирму Geolog Gas- and Oil Trading, в управлении которой с 2016 года находится сеть газовых заправок в Германии. Ранее они принадлежали Алексею Азарову и "младоолигарху" времен Януковича Сергею Курченко. Сегодня владелец заправок и недвижимости - партнер Курченко Константин Пивоваров.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Сделка на 20 миллионов евро Это здание в самом центре Вены долгое время принадлежало миллиардеру Дмитрию Фирташу. Несколько лет назад он продал эту недвижимость за 20,5 миллиона евро. После ремонта почти все квартиры в доме раскупили зажиточные украинцы и россияне. Одна из последних свободных квартир площадью 250 кв. метров стоит 3,5 миллиона евро.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Жилье Дмитрия Фирташа Сам Фирташ, по данным австрийских СМИ, живет на этой вилле в 1300 квадратов в районе Хитцинг, недалеко от императорского дворца и парка Шёнбрунн. Владелец виллы подтвердил: ее арендует супруга олигарха Лада Фирташ. В 2009 году инвестор купил дом за 4,5 миллиона евро у Рахата Алиева, экс-зятя президента Казахстана. Несколько лет назад роскошно оборудованная вилла продавалась за 25 миллионов евро.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Неприметные фирмы, анонимная недвижимость Украинцы владеют сотнями фирм в Австрии. Многие созданы именно для оформления прав собственности на недвижимость. Показательны несколько фирм, зарегистрированных в этом неприметном здании в промзоне на окраине Вены. Основателем и директором является украинец Виктор Б. Настоящие владельцы прячутся за офшорами в Белизе и на Кипре. В недвижимость через фирмы-фантомы вложено около 20 миллионов евро. Автор: Евгений Тейзе

