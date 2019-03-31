Победа не по приколу: как встретили результаты выборов в штабе Зеленского

С самого утра воскресенья, 31 марта, атмосфера в предвыборном штабе Владимира Зеленского скорее напоминала праздник, чем борьбу за голоса избирателей. Здесь еще до объявления первых результатов открыли шампанское, угощали журналистов вином, бургерами и пиццей, настойчиво предлагали сыграть в пинг-понг и настольный футбол, включили громкую танцевальную музыку.

В штабе Зеленского можно было поиграть в пинг-понг. Сыграл и сам кандидат в президенты.

Команда кандидата в президенты Украины арендовала спортбар в одном из крупнейших дата-центров страны - "Парковом" - на склонах Днепра прямо под Мариинским дворцом, где обычно принимают иностранные правительственные делегации. Этот центр с вертолетной площадкой еще в 2010-2012 годах строили компании из окружения экс-президента Виктора Януковича. Расследование возможных злоупотреблений и коррупции, допущенных при его строительстве, продолжается до сих пор. "Мы специально выбрали это место, чтобы контролировать площадку, чтобы опять никто не убежал", - то ли в шутку, то ли всерьез поясняли в пресс-службе Зеленского.

"Сфальсифицировать эти выборы невозможно"

Впрочем, в предвыборном штабе не только шутили, но и на брифингах жаловались журналистам на нарушения, в первую очередь, в связи с использованием нынешней властью административного ресурса. Впрочем, и оппоненты обвиняли команду Зеленского в агитации в день голосования: наблюдатели кандидата на избирательных участках носили бейджи зеленого цвета, по которым не трудно было узнать, кого они представляют.

"Это абсолютно не запрещенная вещь. Кто думает иначе, пусть подает в суд, - пояснил DW координатор штаба Александр Корнеевский. - Таким образом наши избиратели могут идентифицировать наблюдателей, которым они доверяют и сообщить о нарушениях".

Находясь в окружении журналистов, Зеленский не спешит отвечать на их вопросы

Жалобы на нарушения команда Зеленского собирала в режиме онлайн при помощи чатов и соцсетей. Известный украинский IT-предприниматель Александр Ольшанский, который консультирует штаб Зеленского и подготовил для него систему альтернативного подсчета голосов и явки, задолго до закрытия избирательных участков был уверен в победе своего кандидата.

"Это первые мобильные выборы. Сфальсифицировать их технически невозможно. По крайней мере - существенно", - рассказал он корреспонденту DW, показав около четырех часов дня на мобильном телефоне данные альтернативного подсчета. Согласно этим данным, Владимир Зеленский набирал 30 процентов голосов, что позже подтвердили результаты Национального экзитпола.

Кто в команде Зеленского?

Вопрос о том, кто войдет в команду Зеленского, едва ли не самый главный сейчас. Ранее он обещал объявить своих кандидатов на ключевые посты в государстве между первым и вторым турами президентских выборов. "Ближе ко второму", - внес Зеленский поправку в воскресенье вечером.

Один из известных политиков, оказавшийся в окружении Зеленского в последние недели, - бывший министр финансов в правительстве Гройсмана Александр Данилюк. В декабре 2016 года он был одним из тех, кто принимал решение о национализации "Приватбанка" Игоря Коломойского. Капиталы и медиавлияние последнего неразрывно связывают с успехом Владимира Зеленского.

"Я работаю над программой экономических реформ, но я не занимаюсь формированием команды, которая будет их воплощать", - ушел от ответа Данилюк, но поспешил заверить, что вернуть "Приватбанк" Коломойскому уже невозможно.

Другой советник Зеленского - депутат Сергей Лещенко, который до сих пор числится членом фракции "Блока Петра Порошенко", хотя и написал заявление о выходе из нее. Он уверен в том, что лидер первого тура президентских выборов через полгода сможет собрать партию, которая пойдет на парламентские выборы и добьется на них успеха.

Наигранная открытость кандидата в президенты

Несмотря на беспрецедентое внимание СМИ к своей персоне, Владимир Зеленский не балует журналистов обстоятельными ответами на их вопросы. Так было и вечером в день голосования, когда кандидат в президенты пришел в свой избирательный штаб. Два брифинга были короткими и содержали мало информации.

Зато непосредственно перед объявлением данных экзитполов Зеленский успел сыграть партию в настольной теннис с победителем журналистского турнира, устроенного его штабом, корреспондентом РБК-Украина Владом Красинским. Игроки заключили пари на интервью. Зеленский проиграл, но пока только в пинг-понг.

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