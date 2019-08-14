Пляжная корзина - культовый объект (фотогалерея)

На пляже, на балконе и террасе или в клубе, - место для этого культового объекта найти легко. И потенциал пляжной корзины за почти 140 лет еще не исчерпан.
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