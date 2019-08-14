 Пляжная корзина - культовый объект (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.08.2019

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Культура и стиль жизни

Пляжная корзина - культовый объект (фотогалерея)

На пляже, на балконе и террасе или в клубе, - место для этого культового объекта найти легко. И потенциал пляжной корзины за почти 140 лет еще не исчерпан.

  • Культовый объект

    Как немцы используют пляжные корзины

    Культовый объект

    Где можно принимать солнечные ванны в удобном, защищенном от ветра месте. Только в пляжной корзине! Вот уже 135 лет такие комфортабельные нарядные кабинки украшают пляжи Германии. Они давно завоевали культовый статус.

  • Пляжная корзина

    Как немцы используют пляжные корзины

    Как дома

    Обычно пляжная корзина рассчитана либо на одного, либо на двоих человек. Хотя в наше время производятся и многоместные, так называемые "семейные" кабинки. Купол короба подвижный, как у детской коляски. Его можно открывать и закрывать. Внутри - удобный, мягкий диван с подушками. Под ним - выдвижная подставка для ног. По бокам - откидные столики. Есть также ящики для одежды и кармашки для мелочей.

  • На острове Узедом

    Как немцы используют пляжные корзины

    На острове Узедом

    Такие плетеные пляжные кресла стали настоящими бестселлерами. Вариаций штрандкорбов сегодня существует множество. Изготавливая их, производители ориентируются на пожелания заказчика. На этом снимке запечатлены пляжные корзины, установленные на одном из пляжей знаменитого немецкого острова Узедом в Балтийском море.

  • Пляжный клуб в Берлине

    Как немцы используют пляжные корзины

    Пляжный клуб в Берлине

    Сегодня такие корзины можно увидеть отнюдь не только на морском побережье, но и в городе. На этом фото запечатлен один из берлинских пляжных клубов на берегу реки Шпрее.

  • На берегу Эльбы

    Как немцы используют пляжные корзины

    На берегу Эльбы

    Пальмы, белый песок, экзотические коктейли и, конечно же, пляжные корзины. Так выглядит пляжный клуб восточногерманского города Дёмиц на берегу Эльбы.

  • На лужайке у дома

    Как немцы используют пляжные корзины

    На лужайке у дома

    Главные заказчики мануфактур по производству пляжных корзин - владельцы и арендаторы пляжей. Хотя в последние годы их приобретают также для дач, террас и балконов.

  • Спальная корзина на пляже в Киле

    Как немцы используют пляжные корзины

    Спальная корзина на пляже в Киле

    Ширина - 1,3 метра. Длина - 2,4 метра. Настоящие спальные корзины - новшество на пляжах Германии. Такие модели появились здесь только в этом году. На снимке - один из пляжей в северогерманском Киле. Какие еще изобретения ожидают отдыхающих?

    Автор: Наталия Королева


  • Культовый объект

    Как немцы используют пляжные корзины

    Культовый объект

    Где можно принимать солнечные ванны в удобном, защищенном от ветра месте. Только в пляжной корзине! Вот уже 135 лет такие комфортабельные нарядные кабинки украшают пляжи Германии. Они давно завоевали культовый статус.

  • Пляжная корзина

    Как немцы используют пляжные корзины

    Как дома

    Обычно пляжная корзина рассчитана либо на одного, либо на двоих человек. Хотя в наше время производятся и многоместные, так называемые "семейные" кабинки. Купол короба подвижный, как у детской коляски. Его можно открывать и закрывать. Внутри - удобный, мягкий диван с подушками. Под ним - выдвижная подставка для ног. По бокам - откидные столики. Есть также ящики для одежды и кармашки для мелочей.

  • На острове Узедом

    Как немцы используют пляжные корзины

    На острове Узедом

    Такие плетеные пляжные кресла стали настоящими бестселлерами. Вариаций штрандкорбов сегодня существует множество. Изготавливая их, производители ориентируются на пожелания заказчика. На этом снимке запечатлены пляжные корзины, установленные на одном из пляжей знаменитого немецкого острова Узедом в Балтийском море.

  • Пляжный клуб в Берлине

    Как немцы используют пляжные корзины

    Пляжный клуб в Берлине

    Сегодня такие корзины можно увидеть отнюдь не только на морском побережье, но и в городе. На этом фото запечатлен один из берлинских пляжных клубов на берегу реки Шпрее.

  • На берегу Эльбы

    Как немцы используют пляжные корзины

    На берегу Эльбы

    Пальмы, белый песок, экзотические коктейли и, конечно же, пляжные корзины. Так выглядит пляжный клуб восточногерманского города Дёмиц на берегу Эльбы.

  • На лужайке у дома

    Как немцы используют пляжные корзины

    На лужайке у дома

    Главные заказчики мануфактур по производству пляжных корзин - владельцы и арендаторы пляжей. Хотя в последние годы их приобретают также для дач, террас и балконов.

  • Спальная корзина на пляже в Киле

    Как немцы используют пляжные корзины

    Спальная корзина на пляже в Киле

    Ширина - 1,3 метра. Длина - 2,4 метра. Настоящие спальные корзины - новшество на пляжах Германии. Такие модели появились здесь только в этом году. На снимке - один из пляжей в северогерманском Киле. Какие еще изобретения ожидают отдыхающих?

    Автор: Наталия Королева


  

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