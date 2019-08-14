Пляжная корзина - культовый объект (фотогалерея)

Как немцы используют пляжные корзины

Как дома

Обычно пляжная корзина рассчитана либо на одного, либо на двоих человек. Хотя в наше время производятся и многоместные, так называемые "семейные" кабинки. Купол короба подвижный, как у детской коляски. Его можно открывать и закрывать. Внутри - удобный, мягкий диван с подушками. Под ним - выдвижная подставка для ног. По бокам - откидные столики. Есть также ящики для одежды и кармашки для мелочей.