 Пленные с ″Азовстали″: что говорят на Западе о судьбе украинских военных. DW Новости (19.05.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 20.05.2022

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Пленные с "Азовстали": что говорят на Западе о судьбе украинских военных. DW Новости (19.05.2022)

16 мая начался выход украинских бойцов с завода "Азовсталь". Российская сторона называет это сдачей в плен, украинская - эвакуацией. За сутки территорию завода, по данным российской стороны, покинули еще 771 человек. Наблюдатели считают вероятным, что военным готовят громкий судебный процесс. Как ситуацию с защитниками Мариуполя видят на Западе? И как именно Москва использует ситуацию с "Азовсталь

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