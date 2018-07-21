Пластиковая мухобойка отмечает 65-летний юбилей

На фотографии изображен чертеж мухобойки, которую придумал житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм (Erich Schumm). Многочисленные предыдущие модели разных изобретателей, изготовленые из других материалов, были менее эластичными и удобными. Некоторые хлопушки, как их называют в просторечии, напоминали ракетку для игры в теннис. Поверхность новой пластиковой мухобойки была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи после удачного попадания в цель не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

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10 немецких изобретений, без которых не обойтись Дырокол До изобретения электронных носителей информации он был незаменимым помощником делопроизводителя, но с появлением компьютеров практически исчез с конторских столов. Изобретателем механического устройства для пробивания отверстий в бумаге считается Фридрих Зённеккен из Бонна, который 14 ноября 1886 года первым подал заявку на получение патента.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись MP3 Невидимый и вездесущий: один из самых распространенных форматов цифрового кодирования звуковой информации был разработан в начале 1980-х в институте имени Фраунгофера под руководством Карлхайнца Бранденбурга. С тех пор аудиоданные можно легко сжимать, сохранять, воспроизводить и передавать дальше. Это дало толчок к появлению файлообменных сервисов, таких как, например, Napster.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Электродрель Этот незаменимый для ремонта дома инструмент входит в джентльменский набор каждого настоящего мужчины. Саму дрель изобрели в 1889 году в Австралии. Но именно немецкий предприниматель Вильгельм Эмиль Файн, основатель компании Fein, занимающейся и по сей день производством электрического оборудования, разработал в 1895 году переносную электродрель.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Фанта Газированный напиток с апельсиновым вкусом придумали в 1940 году в Германии. Во время Второй мировой США ввели эмбарго на поставку многих товаров, в том числе и сиропа для производства кока-колы. Макс Кайт, глава подразделения Coca-Cola в Германии, не растерялся и создал новый продукт из доступных компонентов: яблочного жмыха и молочной сыворотки. Так что изначально вкус у фанты был другой.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Фильтр для кофе Бумажный кофейный фильтр изобрела домохозяйка из Дрездена Мелитта Бенц. Недовольная горьким вкусом своего кофе, она попробовала пропускать напиток через свернутую воронкой промокашку из тетради своего сына. В 1908 году ею был получен патент, а затем основана компания по производству фильтров. До этого для задерживания кофейной гущи использовались металлические и керамические фильтры.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Лейкопластырь Несмотря на прижившееся в русском языке английское название "скотч", придумал клейкую ленту немецкий предприниматель, фармацевт и философ по образованию Оскар Тропловиц. Затем, в 1901 году, он оптимизировал ее для медицинских целей и назвал "лейкопластырь". Он же, кстати, создал выдвижную гигиеническую губную помаду и крем Nivea.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Бандонеон Без бандонеона аргентинское танго, возможно, и не стало бы наследием мировой культуры. Создателем этого музыкального инструмента с пронзительным звучанием считается учитель музыки из Крефельда Генрих Банд. Он переделывал концертины, улучшая их механику и увеличивая диапазон, и продавал их под названием "бандонеон" в своем магазине. В конце XIX века инструмент был завезен в Аргентину.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Рождественская елка Еловые ветви украшали жилища германцев еще до принятия ими христианства: они должны были отгонять злых духов тьмы и холода. В средневековой Германии позолоченными яблоками и гирляндами из орехов украшали елки в домах богатых купцов и дворян поначалу лишь в протестантских областях. Обязательным атрибутом Рождества для всех христиан елка окончательно стала в XIX веке.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Шипованные бутсы Современная шипованная спортивная обувь родилась в Баварии. Основатель марки Adidas Адольф Дасслер юношей работал в мастерской по пошиву обуви, которую открыли его родители. Изобретательный интеллектуал и заядлый футболист, он изобрел бутсы с шипами. В 1949 году Ади создал первые бутсы со съемными резиновыми шипами, в 1950 - бутсы для игры в футбол на снегу и на мерзлой земле.

10 немецких изобретений, без которых не обойтись Счетчик для такси Изобретателем счетчика, который устанавливают в такси для автоматического подсчета платы за проезд, считается предприниматель Фридрих Вильгельм Густав Брун. Создан он был по заказу немецкого автоконструктора и промышленника, создателя первого в мире четырехколесного автомобиля Готлиба Даймлера. Автор: Юлиан Томпкин, Элла Володина



Немецкий дизайн

Придумано в Германии, разошлось по миру Внешний дизайн первого iPhone, а именно - его обтекаемая форма, повторяет "классический" дизайн знаменитого калькулятора Braun, разработанный немцем Дитером Рамсом (Dieter Rams).

Придумано в Германии, разошлось по миру Футболку "I Love...", то есть принт с красным сердцем вместо слова "люблю", придумала в 1999 году Айзит Бостан (Ayzit Bostan) - немецкий дизайнер турецкого происхождения из Мюнхена.

Придумано в Германии, разошлось по миру Зелено-белую упаковку ацетилсалициловой кислоты, известной как аспирин, придумали (как, конечно, и сам аспирин) немцы. С 1904 года года внешний вид жаропонижающего остается неизменным во всем мире.Более того: существует великое множество упаковок медицинских препаратов, "нарисованных" в том же стиле.

Придумано в Германии, разошлось по миру В 1969 году в Германии появились стеклянные бутылки такой формы объемом 0,7 литра для минеральной воды и газированных напитков. Затем была создана единая система сбыта и приема, благодаря которой бутылки используются многократно. Она, как и дизайн бутылки, стала популярна во многих странах.

Придумано в Германии, разошлось по миру Первые маркеры или текстовыделители были выпущены на карандашной фабрике Stabilo, основанной в 1855 году в Нюрнберге. Инновационные Stabilo Boss - фломастеры ярких оттенков для выделения важных фрагментов в тексте - появились на рынке в 1971 году.

Придумано в Германии, разошлось по миру За внешним видом многих продуктов Apple, в том числе и "классического" малогабаритного компьютера Apple IIc стоит немецкое дизайнерское агентство Frog Design. В 1984 году Стив Джобс заключил контракт с его главой Хартмутом Эсслингером (Hartmut Esslinger), который, в частности, предложил сделать корпус компьютера ярко-белым.

Придумано в Германии, разошлось по миру Интерфейс операционной системы Windows XP тоже разработало дизйнерское агентство Frog Design Хартмута Эсслингера (Hartmut Esslinger).

Придумано в Германии, разошлось по миру Шрифт DIN используется сегодня на дорожных знаках и номерах автомобилей не только в Германии. DIN - это сокращение от Deutsches Institut für Normung, что переводится как Немецкий институт стандартизации.

Придумано в Германии, разошлось по миру Классическая банка для крема была придумана дизайнерами торговой марки Nivea. Впервые такая жестяная упаковка появилась на прилавках в 1924 году и используется в косметической индустрии по сей день.

Придумано в Германии, разошлось по миру Патент на гардинную систему - кольцевой держатель для штор и занавесок - тоже принадлежит Германии. Автор: Ксения Сафронова



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