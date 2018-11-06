 Планы покорения Луны от Рогозина - взгляд со стороны | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Планы покорения Луны от Рогозина - взгляд со стороны

Россия намерена создать на Луне посещаемую базу и изучать спутник Земли при помощи роботов-аватаров. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит в успех планов главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Карикатура - Новости инопланетян из космоса: Покоритель космоса Рогозин застрял в лунном кратере.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Все сама: Меркель сделала свой выбор

    Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Побочные последствия споров о будущем Договора о ликвидации РСМД

    Будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между Вашингтоном и Москвой заставляет дымиться головы многих политиков, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатурист Сергей Елкин - о следе ГРУ в деле Скрипалей

    Политика в картинках

    Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: след ГРУ в деле Скрипалей

    Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей, - Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ, служил в Чечне, считают Bellingcat и The Insider. Сергей Елкин почему-то не удивлен.

  • карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники

    По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

  • карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Меркель и ее блок теряют доверие избирателей

    Блок немецких консерваторов ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель теряет популярность, показывая рекордно низкие рейтинги. Карикатурист Сергей Елкин о мнении немецких избирателей.

  • карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей

    Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Новые санкции США: Кремль замер в ожидании

    США вводят новые санкции против России из-за отравления Скрипалей. Какие именно - пока не ясно. А ведь Владимир Путин так хотел бы это узнать, полагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Из России с любовью: с чем Путин летит на свадьбу главы МИД Австрии

    18 августа Владимир Путин был не только только на встрече с Меркель, но и на свадьбе главы МИД Австрии. С собой он привез казачий хор.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Сценарий российского МИДа для Стивена Сигала

    Стивен Сигал стал представителем российского МИДа по российско-американским гуманитарным связям. О новом амплуа актера - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Путин с Си Цзиньпином водку пили

    Владимир Путин накануне визита в Китай вспомнил, как праздновал один из дней рождения с Си Цзиньпином, выпив по рюмке водки и закусив колбасой. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух лидеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Перенос посольства США в Иерусалим: с ослиным упрямством

    Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая. Карикатурист Сергей Елкин - о том, с каким упорством Вашингтон реализовал эту идею.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Взрывоопасная ситуация: как Мэй, Меркель и Макрон успокаивали Иран

    Несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Тегераном условий ядерной сделки, США решили из нее выйти. ФРГ, Франция и Англия призвали Иран не реагировать на это сгоряча. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Ким Чен Ын заглядывает в приоткрытую дверь на юг Кореи

    Политика в картинках

    Явление Кима южнокорейскому народу

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Впервые за 65 лет лидер КНДР пересек границу Южной Кореи. Сергей Елкин об этом эпохальном событии.

  • Холмс и Ватсон при расследовании дела Скрипаля

    Политика в картинках

    Покушение на Скрипаля: яд "Новичок" неустановленного происхождения

    Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на заявление специалистов британской лаборатории "Портон-Даун" о том, что в их задачи не входило определять страну происхождения яда "Новичок".

  • Карикатура Елкина

    Политика в картинках

    В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ?

    В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Меркель встала на пути Турции в Евросоюз

    Ангела Меркель выступила за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Крепость "Европа" Эрдогану, судя по всему, не взять, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Пьедестал почета, на высшей ступеньке - Макрон, на втором месте - Ле Пен, на третьем Фийон

    Политика в картинках

    Выборы во Франции, или Кремль остался с носом?

    Пророссийские кандидаты на французских выборах остались не у дел: Фийон во второй тур не вышел, Ле Пен прошла, но шансов на победу против Макрона у нее нет. Сергей Елкин о выигравших и проигравших.

  • Эрдоган в чалме и с мечом возле турецкого полумесяца

    Политика в картинках

    После референдума в Турции: из президента - в султаны?

    На референдуме в Турции большинство проголосовало за расширение полномочий действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его новый образ - от карикатуриста Сергея Елкина.

  • Karikatur Merkel Kandidatur von Sergey Elkin

    Политика в картинках

    Ангела Меркель метит в политические долгожители

    Ангела Меркель в четвертый раз собирается баллотироваться в канцлеры ФРГ. В Германии это вызвало споры о застое в политике и необходимости перемен. Сергей Елкин увидел эту дискуссию так.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 01:46
Now live
01:46 мин

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов

Контекст

Чем занимается новый командир МКС

Александер Герст - первый немецкий астронавт, который возглавил Международную космическую станцию. Что входит в его обязанности? (04.10.2018)  

Что пишут немецкие СМИ об аварии ракеты "Союз-ФГ"

Как неудачный старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" отразится на работе МКС и насколько надежны российские ракеты такого типа? На эти вопросы попытались ответить ведущие немецкие издания. (11.10.2018)  

Немецкий астронавт: Не сомневаюсь в "Союзах" и после аварии

Бывший немецкий астронавт и советник гендиректора Европейского космического агентства Томас Райтер в интервью DW рассказал о последствиях аварии "Союза" и своей вере в российскую технику. (12.10.2018)  

Политика в картинках

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на последние события в России и за рубежом. (06.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС  

Как астронавты занимаются спортом в космосе?  

Также по теме

Karikatur Sergey Elkin

Космос наш - или Илона Маска? 02.10.2018

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Новые немецкие книги о России: призыв к миру и секрет Нострадамуса о Путине  

Как президент Узбекистана рассердился на чиновников из-за фотографии  

Су-27 осуществил "небезопасный" перехват самолета-разведчика США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно