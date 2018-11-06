Планы покорения Луны от Рогозина - взгляд со стороны

Россия намерена создать на Луне посещаемую базу и изучать спутник Земли при помощи роботов-аватаров. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит в успех планов главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
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