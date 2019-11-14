 Питерский депутат Борис Вишневский обвинил холдинг Пригожина в клевете | Новости из Германии о России | DW | 14.11.2019

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Россия

Питерский депутат Борис Вишневский обвинил холдинг Пригожина в клевете

Издания из медиахолдинга "Патриот" утверждают, что оппозиционный политик из Санкт-Петербурга домогался студенток. В РГПУ, где преподает Вишневский, опровергли эти утверждения.

Борис Вишневский на акции в Санкт-Петербурге (Фото из архива)

Борис Вишневский на акции в Санкт-Петербурге (Фото из архива)

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС) от партии "Яблоко" Борис Вишневский подал в четверг, 14 ноября, в управление внутренних дел Приморского района заявление с требованием возбудить уголовное дело о клевете из-за публикаций изданий, входящих в медиахолдинг "Патриот" бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил сам Вишневский на своей странице в соцсети Facebook.

Как указывает "Новая газета", с 7 ноября в изданиях холдинга "Патриот" (Пригожин возглавляет его попечительский совет), появились сообщения, что профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ) Вишневский домогался студенток-первокурсниц. За основу было взято электронное письмо некоей девушки по имени Кристина, представившейся выпускницей РГПУ и утверждавшей, что в 2014 году Вишневский приставал к ней и другим студенткам первых курсов.

Федеральный телеканал "Россия 24" 12 ноября сообщил, что на Бориса Вишневского якобы поступают "массовые жалобы", а студенты проводят у здания Законодательного собрания одиночные пикеты против профессора.



Контекст

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Задержание Сергея Колтырина по обвинению в педофилии напрямую связано с громким делом главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, считает Александр Плющев. (02.10.2018)

Между тем в РГПУ заявили, что в 2014 году среди первокурсниц не было ни одной Кристины, что Вишневский никогда не преподавал у первокурсников и что никаких обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес никогда не поступало.

Борис Вишневский назвал происходящее очевидным "политическим заказом". "Это - месть власти за мою политическую деятельность и политическую позицию, за разоблачения махинаций с бюджетом и тарифами, за борьбу за наш город, за защиту политзаключенных, за победы "Яблока" на муниципальных выборах в Центральном районе", - написал он.

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    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

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    Десятки тысяч

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  • На мосту

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Шествие на мосту

    На Москворецком мосту тоже были люди с российскими флагами. Отсюда журналистам было очень удобно делать прямые включения.

  • Транспарант ''Освободите Надежду Савченко''

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Колонна Надежды

    Почти все транспаранты были посвящены теме убийства Бориса Немцова, кроме вот этого: "Освободите Надежду Савченко". Во главе колонны в поддержку украинской летчицы - ее адвокаты Марк Фейгин, Николай Полозов и Илья Новиков.

  • Минута молчания

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Место преступления

    Напротив того места, где был убит Борис Немцов, демонстранты почтили его память минутой молчания.

  • Женщина с плакатом Нет слов

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    "Нет слов"

    "Нет слов" - один из самых популярных плакатов в ходе шествия.

  • Люди на месте гибели Бориса Немцова

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Цветы на месте гибели

    Когда участников шествия на мосту стало меньше, появилась возможность зажечь свечи и спокойно возложить цветы. Туда, где был убит Немцов, постоянно приходили люди с цветами.

  • Люди на месте гибели Бориса Немцова

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Светлая память

    Люди оставляли на месте преступления не только цветы, но и плакаты, с которыми они пришли на шествие. Некоторые крестились.

  • На спуске с моста

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Толпа на выходе

    На спуске с моста было чересчур многолюдно: проход через Красную площадь к Охотному ряду был перекрыт, поэтому пришлось идти по узким улицам к метро "Полянка" или "Новокузнецкая".

  • На месте трагедии

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Последние участники

    Люди долго не хотели расходиться. Девушка (слева) до последнего момента стояла на парапете и тихо повторяла: "Я - Борис Немцов".

    Автор: Юлия Вишневецкая, Москва


Контекст

"Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

Траурное шествие памяти Бориса Немцова стало самой многочисленной акцией оппозиции за последнее время. DW побывала на митинге и убедилась, что людей, потрясенных этой трагедией, в Москве очень много. (01.03.2015)  

Ссылки в интернете

Пост Бориса Вишневского

Заявление РГПУ

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Выборы в Санкт-Петербурге: как оппозиционерам не давали регистрироваться  

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