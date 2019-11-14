Питерский депутат Борис Вишневский обвинил холдинг Пригожина в клевете

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС) от партии "Яблоко" Борис Вишневский подал в четверг, 14 ноября, в управление внутренних дел Приморского района заявление с требованием возбудить уголовное дело о клевете из-за публикаций изданий, входящих в медиахолдинг "Патриот" бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил сам Вишневский на своей странице в соцсети Facebook.



Как указывает "Новая газета", с 7 ноября в изданиях холдинга "Патриот" (Пригожин возглавляет его попечительский совет), появились сообщения, что профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ) Вишневский домогался студенток-первокурсниц. За основу было взято электронное письмо некоей девушки по имени Кристина, представившейся выпускницей РГПУ и утверждавшей, что в 2014 году Вишневский приставал к ней и другим студенткам первых курсов.



Федеральный телеканал "Россия 24" 12 ноября сообщил, что на Бориса Вишневского якобы поступают "массовые жалобы", а студенты проводят у здания Законодательного собрания одиночные пикеты против профессора.

Между тем в РГПУ заявили, что в 2014 году среди первокурсниц не было ни одной Кристины, что Вишневский никогда не преподавал у первокурсников и что никаких обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес никогда не поступало.

Борис Вишневский назвал происходящее очевидным "политическим заказом". "Это - месть власти за мою политическую деятельность и политическую позицию, за разоблачения махинаций с бюджетом и тарифами, за борьбу за наш город, за защиту политзаключенных, за победы "Яблока" на муниципальных выборах в Центральном районе", - написал он.

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