"Пила" против ЛГБТ": от СК требуют найти создателей гомофобного проекта

Общественную активистку Елену Григорьеву нашли убитой в ночь на 21 июля в Санкт-Петербурге. Ее тело было изрезано ножом. На ее странице в Facebook одним из последних был пост об анонимном гомофобном интернет-проекте "Пила", в "расстрельный список" которого она входила. Спустя день после гибели Григорьевой управление Следственного комитета по Санкт-Петербрургу сообщило, что активистка стала жертвой бытового конфликта. Представители ЛГБТ-сообщества, не отрицая возможность бытовой версии преступления, обратились в СК и МВД с просьбой установить авторов гомофобного сайта и расследовать их причастность к убийству Григорьевой. DW поговорила с другими фигурантами списка "Пилы" и собрала информацию об этом гомофобном движении.

Откуда появилась "Пила"

Впервые о "Пиле" заговорили в апреле 2018 года, когда в Башкирии прокатилась волна нападений на геев. Руководитель башкирского отделения правозащитной организации "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" Кристина Абрамичева на своей странице в Facebook написала, что в Уфе и Стерлитамаке началась "гомофобная игра" "Пила": неизвестные знакомились в интернете с гомосексуалами, назначали им встречи, а затем избивали их, снимая издевательства на камеру.

Елена Григорьева входила в "расстрельный список" на сайте "Пилы"

Абрамичева рассказала, что активисты альянса присылали ей в чат "афиши" сайта с изображенным на них персонажем фильма "Пила" и девизом "Больше гомофобии, больше подстав, больше насилия". Анонимные авторы сайта призывали всех желающих "включиться в игру" и совершать насильственные действия в отношении геев. За это предлагалось "солидное вознаграждение".

Летом 2019 года на сайте "Пилы" появился список, в котором были перечислены известные деятели ЛГБТ-движения. Авторы списка обещали им "жестокие подарочки". В список входили 19 блогеров, активистов и журналистов, а также три организации: Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге, редакция "Новой газеты" и русская служба Би-би-си. Кроме того, "Пила", обозначающая себя как "общественное движение с государственной поддержкой", обещала также блокировку банковских счетов и интернет-групп различных ЛГБТ-сообществ, запрет для геев антиретровирусной терапии за госсчет и "массовые рейды" против ЛГБТ-мероприятий.

Вначале "Пилу" не воспринимали всерьез

Виталий Беспалов

"Я сделал новость о появлении списка для своего портала, - вспоминает шеф-редактор сайта "Парни+" Виталий Беспалов, также входящий в список "Пилы". - Лена Григорьева первой прокомментировала ее в фейсбуке, мол, "приятно оказаться среди уважаемых людей", и мы вместе посмеялись". Виталий был уверен, что гомофобный сайт - баловство каких-то "школьников".

"Ерундой" счел список еще один его фигурант, юрист из Екатеринбурга Никита Томилов. В списке, предположил Никита в разговоре с DW, он оказался из-за того, что оказывал юридическую и моральную поддержку ЛГБТ-подросткам, которых "разоблачал" ранее судимый радикальный гомофоб из Петербурга Тимур Булатов. В соцсетях тот неоднократно писал Томилову оскорбительные сообщения с угрозами. Обращения в полицию ни к чему не привели: как следует из ответов из ГУ МВД по Санкт-Петербургу, скриншоты которых находятся в распоряжении DW, доводы, изложенные Томиловым в обращении, "не поддержаны".

Первым, кто всерьез воспринял угрозы от "Пилы" и открыто рассказал о запугивании, стал 19-летний Артем Шитухин из Пятигорска, создатель и руководитель местного движения "Солидарность". 27 января Шитухин вышел с одиночным пикетом против "геноцида ЛГБТ в Чечне". После этого на сайте "Пилы" появились угрозы в его адрес, а затем "стали приходить угрожающие электронные письма", рассказывает он DW.

Артем обратился в полицию, но, по его словам, "стало только хуже". "Генпрокуратура РФ зачем-то передала одно из моих заявлений в МВД Чечни вместе со всеми моими данными, а затем на сайте "Пилы" был опубликован мой домашний адрес - с призывами к похищению и убийству членов моей семьи, - говорит Шитухин. - Все заявления в СК, полицию и ФСБ не дали никакого результата". Опасаясь расправы, Артем эмигрировал в Нидерланды. Сейчас он чувствует себя в безопасности, но боится за своих родственников, оставшихся в России.

Бездействие полиции порождает страх

Никита Томилов

Вскоре после убийства Григорьевой Никите Томилову пришло сообщение в мессенджере WhatsApp от Тимура Булатова. Гомофоб оскорблял Елену, называя произошедшее "нравственным джихадом". Сообщение заканчивалось вопросом "Кто следующий?" А 22 июля под домом у Никиты появились люди с битами.

"Часов в одиннадцать вечера 22 июля я увидел, что напротив моего окна стоят два чувака в черных водолазках с битами и в черных банданах, скрывавших нижнюю часть лица, - вспоминает молодой человек. - Свет у меня был выключен, они смотрели прямо в окно". Ушли они около четырех утра. По словам Никиты, в тот момент он ощутил реальную угрозу и страх за свою безопасность.

Испытывает страх и главред сайта "Парни+" Виталий Беспалов. "Страх у меня появляется независимо от того, хочу я этого или нет, - говорит он. - Честно признаюсь, что сейчас я стал более осторожен. Я оглядываюсь, выходя из подъезда, не хожу один по темным улицам".

"Расследование убийства должно быть прозрачным"

В бытовую версию убийства Елены Григорьевой собеседники DW не верят. Особого доверия к правоохранительным органам они тоже не испытывают, хотя и признают, что, помимо обращения в полицию, другой возможности позаботиться о своей безопасности нет. "Я не могу нанять охранника с автоматом, я не могу уехать куда-то - это слишком накладно", - говорит Виталий Беспалов.

В питерской ЛГБТ-Группе "Выход", в которую входила Елена Григорьева, бытовой характер убийства не исключают, но говорят, что следствие должно представить убедительные доказательства этой версии. "Проблема в том, что сейчас следственные органы не предоставили обществу никаких сведений, опровергающих другие версии совершения преступления, - говорится в заявлении сообщества. - Сведений о том, что организаторы "Пилы" найдены и допрошены, нет. Сведений о том, что следствие рассмотрело версии преступления на фоне бифобии, нет". Группа "Выход" призывает силовиков "максимально прозрачно" вести расследование этого дела.

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