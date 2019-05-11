Петр Порошенко подписал закон о государственном языке Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий за украинским языком статус государственного. Подписание данной нормы является одним из главных актов сохранения украинской государственности, заявил он в среду, 15 мая, в Twitter.

"Язык - это фундамент, на котором строится нация и государство. Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни один язык нацменьшинств, которые проживают в Украине", - написал он далее. Порошенко также отметил, что за время обсуждения закона о госязыке власти "пытались учесть мнения всех заинтересованных сторон" в Украине, и поблагодарил всех, кто сделал этот закон возможным.

Во время церемонии подписания закона о госязыке, которую транслировали ряд украинских телеканалов, Порошенко заявил о "чрезвычайно ответственном, эпохальном" дне для Украины, которого ее граждане "ждали много-много лет". "Я надеюсь, что и новая власть, также тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь", - подчеркнул уходящий президент Украины.

Порошенко обещал подписать закон до ухода с поста президента

В первом чтении законопроект был принят еще 4 октября 2018 года. После победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов 21 апреля действующий президент пообещал, что до его ухода с должности в мае будет принят закон об украинском языке. 25 апреля Верховная рада одобрила законопроект во втором чтении.

Новый закон приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону.

Под действие закона не подпадает частное общение

В соответствии с новой нормой госслужащие будут проходить сертификацию уровня владения украинским языком. Определенный уровень языка будет необходим для получения украинского гражданства. Языком образовательного процесса будет украинский, но государство гарантирует право представителей нацменьшинств изучать в детских садах и начальной школе соответствующие языки. При этом в законе указывается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и отправления религиозных обрядов.

В общем недельном объеме теле- и радиовещания контент на украинском языке должен составлять не менее 75%. Печатные СМИ должны издаваться на украинском языке, при этом газеты и журналы могут издаваться в дополнительных языковых версиях. Книгоиздательства должны будут издавать не менее половины своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов. Интернет-СМИ будут обязаны иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию.

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