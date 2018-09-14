 Петру Верзилову в берлинской клинике Charite стало лучше | Новости из Германии о Германии | DW | 16.09.2018

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Германия

Петру Верзилову в берлинской клинике Charite стало лучше

Гражданская жена Верзилова Вероника Никульшина похвалила немецких врачей. Издатель "Медиазоны" был доставлен в Берлин при поддержке правозащитной организации Cinema fоr Peace.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Издателю российского интернет-СМИ "Медиазона" Петру Верзилову, проходящему лечение в берлинской университетской клинике Charite, стало лучше. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщила активистка арт-группы Pussy Riot и гражданская жена Верзилова Вероника Никульшина.

"Ему лучше. Все нормально", - рассказала Никульшина, которая находится в палате Верзилова в больнице. "Здесь отличные врачи", - добавила она.

По словам Яки Бизилжа, управляющего директора берлинской правозащитной организации Cinema fоr Peace, организовавшей доставку пациента в Германию, медики Charite 17 сентября сделают официальное заявление о состоянии его здоровья.

Издателю "Медиазоны" стало плохо 11 сентября, он начал терять зрение, речь и способность двигаться. Врачам он сообщил, что не принимал никаких препаратов. Перед отъездом в токсикологическое отделение московской городской клинической больницы имени Бахрушиных у мужчины начались судороги, он "впал в полусонное-полубеспамятное состояние", утверждала Никульшина.

В интервью газете Bild другая участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что речь идет об отравлении, которое имело целью либо устрашение, либо даже убийство.

МИД Канады готов оказать помощь

У Верзилова - помимо российского - есть еще и канадское гражданство.

"Наши официальные лица поддерживают контакт с семьей Верзилова и готовы предоставить дополнительную консульскую помощь", - заявили в МИД Канады.

В германском внешнеполитическом ведомстве от комментариев отказались, сославшись на закон о защите личных данных пациентов.

Акция "Милиционер вступает в игру" на ЧМ-2018

Контекст

Четверо участников Pussy Riot получили по 15 суток ареста за акцию на стадионе "Лужники". В чем был смысл акции и где они взяли полицейскую форму - в репортаже DW из зала суда. (17.07.2018)

Мария Алехина из панк-рок-группы Pussy Riot сейчас выступает в Германии. Корреспондент DW встретилась с ней в Берлине. (12.01.2018)

Петр Верзилов является издателем интернет-издания "Медиазона", посвященного защите прав задержанных, подследственных и заключенных в России. В середине июля во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией Верзилов и активистки Pussy Riot выбежали на поле московского стадиона "Лужники" в форме полицейских. Своей акцией "Милиционер вступает в игру" они символизировали требование к российским властям освободить политзаключенных, прекратить аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

Хамовнический суд Москвы 16 июля арестовал Верзилова, Курачеву, Никульшину и Пахтусову на 15 суток за административное правонарушение и назначил штрафы по 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы. Их снова задержали 30 июля - сразу после выхода из спецприемников.

Верзилов также был знаком с режиссером Александром Расторгуевым, который вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко погиб в ЦАР 30 августа при невыясненных обстоятельствах. В последние месяцы Верзилов и Расторгуев, используя репортажи "Медиазоны", совместно работали над созданием фильма "Реальность", герой которого предположительно был убит полицейским.

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    Автор: Сергей Елкин


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Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили?

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

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