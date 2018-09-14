 Петра Верзилова обследуют в Берлине | Новости из Германии о России | DW | 15.09.2018

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Россия

Петра Верзилова обследуют в Берлине

Находящегося в тяжелом состоянии российского активиста Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин. Родные подозревают, что он отравился или был отравлен холинолитиками.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Участника панк-группы Pussy Riot и издателя интернет-портала "Медиазона" Петра Верзилова отправят на обследование и лечение в Берлин. Об этом в субботу, 15 сентября, сообщил портал "Медуза" со ссылкой на девушку Верзилова - Веронику Никульшину.

Она рассказала, что перевезти активиста в Германию предложил друг его отца - врач одной из берлинских клиник. Вероника Никульшина и мать Верзилова также отправятся вместе с ним в Берлин.

Никульшина также добавила, что состояние Верзилова улучшилось, он пришел в себя, но у него по-прежнему сохраняются "бред и галлюцинации".

Контекст

Петра Верзилова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. (13.09.2018)

Издатель "Медиазоны" начал терять зрение, речь и способность двигаться, утверждает его спутница жизни, активистка Pussy Riot Вероника Никульшина. Близкие Верзилова считают, что его могли отравить. (12.09.2018)

Родные Верзилова подозревают, что его отравили

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии 11 сентября после того, как присутствовал на заседании Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции.

По словам Никульшиной, Верзилов начал "терять зрение, речь и способность двигаться", у него появились судороги. Она подчеркнула, что он не принимал никаких лекарств или наркотических веществ.

Впоследствии Верзилов был переведен из реанимации в НИИ имени Склифосовского. Его близкие допускают, что он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.

Холинолитические вещества или тропановые алкалоиды применяются при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях. Они содержатся, в частности, в дурмане, красавке, белене, мандрагоре, некоторых других ядовитых растениях и ряде антигистаминных препаратов.

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  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

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  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

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  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили?

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

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