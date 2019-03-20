 Петиция противников ″Брекзита″ набрала более миллиона голосов | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2019

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Европа

Петиция противников "Брекзита" набрала более миллиона голосов

Призыв оставить Великобританию в составе Евросоюза привел к сбоям сайта британского парламента. Просьба Терезы Мэй отсрочить "Брекзит" до 30 июня станет темой обсуждений саммита ЕС в Брюсселе.

Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена

Противники выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита") запустили онлайн-петицию с требованием оставить Соединенное Королевство в ЕС. Размещенная на сайте британского парламента просьба за несколько часов днем в четверг, 21 марта, набрала более одного миллиона голосов, что привело к временным перебоям в работе сайта. Для вынесения инициативы на обсуждение депутатов требуется 100 тысяч голосов.

В этот же день главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят в Брюсселе просьбу премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй Лондона перенести "Брекзит" с 29 марта на 30 июня. Днем ранее председатель Европейского совета Дональд Туск допустил "краткую отсрочку", если члены Палаты общин британского парламента одобрят соглашение о "Брекзите".

Контекст

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После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт. (30.01.2019)

Меркель назвала условие поддержки переноса"Брекзита"

Позднее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что готова поддержать запрос Терезы Мэй при условии, что на следующей неделе парламент Великобритании поддержит достигнутое между Брюсселем и Лондоном соглашение. Глава правительства ФРГ подчеркнула, что официальный Берлин заинтересован в упорядоченном выходе Великобритании из состава ЕС, однако готовится и к жесткому "Брекзиту".

В свою очередь, в Еврокомиссии критически отнеслись к заявлению Мэй. По мнению Брюсселя, возможны лишь два варианта отсрочки - "техническая" до 23 мая (что позволит британцам не принимать участия в выборах депутатов Европарламента) или "длительная" по меньшей мере до конца 2019 года. Перенос "Брекзита" на 30 июня грозит "серьезными юридическими и политическими рисками", утверждают в Еврокомиссии.

14 марта парламент Великобритании значительным большинством проголосовал за отсрочку "Брекзита". Депутаты до сих пор не смогли ратифицировать договор о порядке выхода страны из состава Евросоюза, согласованный Терезой Мэй с Брюсселем.

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Онлайн-петиция противников "Брекзита"

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