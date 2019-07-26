Петицию о введении режима ЧС в Сибири подписали больше 700 тысяч человек

Граждане требуют от правительства РФ ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири в связи с лесными пожарами и резким ухудшением качества воздуха. Петицию о введении ЧС на сайте change.org к 14.00 мск во вторник, 30 июля, подписали более 700 000 человек.
"Требуем на основании закона "Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров, - сказано в петиции. - Именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС".
В России горит более трех миллионов гектаров леса. По данным "Коммерсанта", всего за сутки охваченные огнем площади выросли почти на 200 тысяч гектаров. При этом ликвидируется только около трех процентов пожаров, поскольку власти считают экономически нецелесообразным тратить средства на тушение труднодоступных очагов в тайге. Самые крупные пожары - в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Дым и смог распространяются на тысячи километров и в ближайшее время могут достичь Аляски. До сих пор режим ЧС был введен только в двух регионах, в то время как лес горит в 11 регионах России.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Раньше здесь было пастбище
Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Озера растут с большой скоростью
Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Строительство домов на тающей почве
Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Этого слоя льда скоро не будет
Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Проседание почвы стало обычным делом
...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
А если сваи забили недостаточно глубоко?
Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Деформированные дома
По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.
-
Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Термосифоны специально охлаждают грунт
Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.
Автор: Андрей Гурков