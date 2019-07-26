 Петицию о введении режима ЧС в Сибири подписали больше 700 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2019

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Россия

Петицию о введении режима ЧС в Сибири подписали больше 700 тысяч человек

Сотни тысяч человек подписали петицию к властям РФ о введении режима чрезвычайной ситуации по всей Сибири в связи с лесными пожарами. Из 11 регионов, где горит лес, режим ЧС введен только в двух.

Вид из космоса на пожары в Сибири

Вид из космоса на пожары в Сибири

Граждане требуют от правительства РФ ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири в связи с лесными пожарами и резким ухудшением качества воздуха. Петицию о введении ЧС на сайте change.org к 14.00 мск во вторник, 30 июля, подписали более 700 000 человек.

Контекст

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Насаждение новых лесов - лучший способ борьбы с климатическими изменениями, заключили эксперты швейцарского института ETH. По их мнению, облесение позволит реализовать цели в сфере защиты климата. (05.07.2019)

"Требуем на основании закона "Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров, - сказано в петиции. - Именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС".

В России горит более трех миллионов гектаров леса. По данным "Коммерсанта", всего за сутки охваченные огнем площади выросли почти на 200 тысяч гектаров. При этом ликвидируется только около трех процентов пожаров, поскольку власти считают экономически нецелесообразным тратить средства на тушение труднодоступных очагов в тайге. Самые крупные пожары - в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Дым и смог распространяются на тысячи километров и в ближайшее время могут достичь Аляски. До сих пор режим ЧС был введен только в двух регионах, в то время как лес горит в 11 регионах России.

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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

DW публикует фотографии, предоставленные немецким географом Матиасом Ульрихом. Он наблюдает в Якутии за все более убыстряющимся процессом деградации вечной мерзлоты. (30.11.2018)  

Ссылки в интернете

Петиция о введении режима ЧС в Сибири

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