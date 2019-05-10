Петербургского оппозиционера подозревают в подготовке покушения на Пригожина

47-летний дорожный рабочий из Петербурга Владимир Иванютенко оказался в СИЗО в конце февраля 2019 года. Политического активиста, который часто выходил на митинги и пикеты против действующей власти, арестовали по подозрению в сбыте взрывчатых веществ. На опубликованных тогда видеозаписях было видно, как Иванютенко оставил пакет в камере хранения одной из петербургских "Пятерочек", после чего покинул супермаркет. Следствие объявило, что в пакете находилось 365 г взрывчатки на основе гексогена, огнепроводной шнур и два электродетонатора. Иванютенко не отрицает, что оставлял пакет, но саму ситуацию называет провокацией со стороны Евгения Пригожина.

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Главный свидетель не явился

На судебном заседании во вторник, 14 января, должен был выступить самый важный свидетель обвинения - мужчина под псевдонимом "Григорий Иванов". Из-за того, что гособвинение не может обеспечить его явку, заседания откладывались уже несколько раз. По версии обвинения, "Иванов" - соратник Иванютенко, с которым активист делился желанием убить Евгения Пригожина. Фирмы этого бизнесмена занимаются организацией школьного питания в Москве, а сам он руководит попечительским советом медиагруппы "Патриот" и предположительно курирует деятельность частных военных компаний на юго-востоке Украины, в Сирии, Ливии и африканских странах.

Обвинение считает, что Владимир видел в "Иванове" хорошего друга и товарища, с которым можно совершить покушение на Пригожина. Ему Иванютенко якобы и собирался передать компоненты будущего взрывного устройства. Для этого он оставил пакет с гексогеном в "Пятерочке", откуда "Иванов" его забрал и передал оперативникам из петербургского центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму УМВД России по Петербургу и области).

Владимир Иванютенко утверждает, что информатор "Иванов" - это на самом деле Георгий Левин, который общался с ним и другими общественниками под видом активиста, рассказала DW его адвокат Ксения Михайлова. По данным "Новой газеты", Левин закончил Петербургский университет МВД и до 2004 года работал в одном из отделов милиции УВД по Фрунзенскому району города. По версии защиты, "Иванов"-Левин мог быть специально внедрен в оппозиционную тусовку Петербурга, чтобы спровоцировать Иванютенко.

Гособвинитель пообещал судье Александру Максимову, что "Иванов" даст показания на следующем заседании 21 января.

Как могла выглядеть провокация

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Адвокат Ксения Михайлова пожаловалась корреспонденту DW, что версию провокации суд даже не рассматривает. Между тем защита настаивает на том, что изначально пакет со взрывчаткой достался Иванютенко от самого Левина. На предыдущих заседаниях, подсудимый утверждал, что Левин часто выводил его на разговоры об убийстве Евгения Пригожина и радикального гомофоба Тимура Булатова (Исаева). Владимир рассказывал, что он на словах соглашался и кивал, но "понятное дело, не собирался этого делать".

На заседании дала показания сопредседатель оппозиционного движения "Солидарность" Ольга Борисова. Она рассказала, что 27 декабря 2018 года шла вместе с Иванютенко к метро после очередной протестной акции, и он рассказал, как у него оказался пакет с гексогеном.

Владимир сказал Ольге, что пакет ему вручил активист Георгий Левин со словами, что тому "подарок" понравится. Иванютенко якобы открыл пакет в отсутствие Левина и увидел, что внутри находится "или взрывчатка, или ее муляж". Борисова заявила, что посоветовала Иванютенко обратиться по поводу взрывчатки к юристу. Судья Максимов долго пытался выяснить у женщины, почему та не посоветовала обратиться с таким "подарком" в полицию, но она так и не нашла, что ответить.

Зачем Пригожину подставлять Иванютенко?

По версии защиты, Иванютенко в конце концов договорился с Левиным, что вернет ему пакет через камеру хранения в "Пятерочке". На следующий день активиста задержали, а еще через два дня арестовали по подозрению в сбыте взрывчатки. По соответствующей статье УК РФ ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Изоляция Иванютенко произошла всего через некоторое время после того, как он опознал напавшего на него с ножом в герое расследования "Новой газеты" Валерии Амельченко. Последний работал на структуры, связанные с Евгением Пригожиным, и утверждал в разговоре с журналистом "Новой", что участвовал в нападениях на оппозиционных активистов. Позднее, правда, Амельченко отказался от своих слов.

На Иванютенко напали с ножом 27 декабря 2017 года, и этот день он считает вторым днем рождения. В этом якобы и был символизм подарка от "Иванова" – в день покушения вручить ему средство, с помощью которого можно отомстить своему обидчику.

Есть и другие признаки, которые могут указывать на заинтересованность в деле Иванютенко со стороны ассоциированных с Пригожиным структур. Кроме "Иванова" во вторник не пришел на заседание еще один свидетель - Сергей Губанов, который в деле был "незаинтересованным лицом" - иначе говоря, понятым. При нем оперативники передавали и забирали у "Иванова" диктофон, на который записывались его разговоры с Иванютенко. При этом Губанов, как и Амельченко, упоминался в расследовании "Новой": эти двое якобы вместе летали в Сирию в 2017 году, чтобы испытать отравляющие вещества по заданию службы безопасности Евгения Пригожина.

В СИЗО не пускают правозащитников

Как и фигурант дела "Сети" Юлий Бояршинов, Владимир Иванютенко находится в СИЗО №6, которое в Петербурге считается худшим по условиям содержания. Член Правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко рассказал DW, что правозащитников уже несколько месяцев не пускают на встречи с Иванютенко в СИЗО. 3 декабря Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на условия содержания Иванютенко в изоляторе.

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