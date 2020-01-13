 Петербургским фигурантам дела ″Сети″ продлили арест | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2020

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Россия

Петербургским фигурантам дела "Сети" продлили арест

Обвиняемые в участии в террористическом сообществе Виктор Филинков и Юлий Бояршинов останутся в СИЗО до 11 июня.

Процесс по делу Сети - в центре Виктор Филинков

Процесс по делу "Сети" - в центре Виктор Филинков

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 февраля, принял решение о продлении ареста на три месяца обвиняемым по делу организации "Сеть" Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей на три месяца, то есть по 11 июня 2020 года", - сказал судья на заседании. Срок ареста обоих истекал в начале марта.

Контекст

25 февраля после паузы в несколько месяцев должен был возобновиться процесс против петербургских фигурантов дела "Сети". Опоздавших на 4 часа московских судей встретили скандированием: "Свободу политзаключенным!". (25.02.2020)

Политические процессы в России все более напоминают сталинские, но общество пока может хотя бы облегчить участь жертв современных репрессий. Особенно, если их жестокость по-настоящему ужасает, - считает Александр Плющев. (19.02.2020)

Защитники всех семерых фигурантов, приговоренных ранее к длительным срокам заключения, подали апелляционные жалобы на приговор Приволжского окружного военного суда. (18.02.2020)

На продлении стражи в заседании 28 февраля настаивал представитель гособвинения. По его мнению, подсудимые могут скрыться или повлиять на ход дела. Защита Филинкова и Бояршинова возражала и просила перевести подсудимых под домашний арест.

Суд перенес свое заседание на 23 марта. Судья Роман Муранов объяснил  это необходимостью изучить результаты экспертиз и решить вопрос о переносе процесса в более комфортные условия.

Следствие заявляет о планах госпереворота

Следствие считает, что "Сеть" - это террористическое сообщество анархистского толка, участники которого планировали вооруженный госпереворот. Петербургских фигурантов дела "Сети" - 28-летнего промышленного альпиниста Бояршинова и 25-летнего программиста Филинкова - обвиняют  в участии в террористическом сообществе. Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Еще один фигурант дела - Игорь Шишкин - заключил досудебное соглашение и был осужден ранее на 3,3 года заключения в колонии общего режима.

Областной суд Пензы 10 февраля уже приговорил фигурантов дела "Сети" из этого города к реальным срокам лишения свободы - от 6 до 18 лет.

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    Автор: Григорий Аросев



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Контекст

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