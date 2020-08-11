 Персеиды в небе над Германией (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.08.2020

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По Германии

Персеиды в небе над Германией (фото)

Пик метеорного потока Персеиды в этом году можно было наблюдать в ночь со вторника на среду.

Шаумбург

Шаумбург • Романтики в эти летние ночи наблюдают за небом, чтобы загадывать желания. Фотокорреспондент агентства dpa сделал это в ночь на среду, 12 августа, по долгу службы. Именно она в этот раз была самой богатой по числу падающих звезд - сгорающих в земной атмосфере частичек пыли из метеорного потока Персеиды. Их число может достигать двух сотен в час.

Шаумбург

Первое письменное упоминание о Персеидах встречается в китайских летописях около двух тысяч лет назад. Внесем свой посильный вклад в продолжение этих записей, заодно поделившись снимками из нижнесаксонского района Шаумбург.

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  • Гамбургский планетарий

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  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями знаков зодиака.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Водный резервуар бышни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.

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    Гамбургский планетарий

    В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В Гамбургском планетарии также работает кафе, а на крыше расположена смотровая площадка. Она была оборудована здесь сразу, то есть еще при строительстве водонапорной башни в 1912-1915 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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