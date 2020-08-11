Персеиды в небе над Германией (фото)

Шаумбург • Романтики в эти летние ночи наблюдают за небом, чтобы загадывать желания. Фотокорреспондент агентства dpa сделал это в ночь на среду, 12 августа, по долгу службы. Именно она в этот раз была самой богатой по числу падающих звезд - сгорающих в земной атмосфере частичек пыли из метеорного потока Персеиды. Их число может достигать двух сотен в час.

Первое письменное упоминание о Персеидах встречается в китайских летописях около двух тысяч лет назад. Внесем свой посильный вклад в продолжение этих записей, заодно поделившись снимками из нижнесаксонского района Шаумбург.

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