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Пермь-36

Мемориальный музей истории политических репрессий.

Trauer nach Schießerei in der Perm State Universität

"У всех глубокий шок": Пермь приходит в себя после стрельбы в университете 22.09.2021

Корреспондент DW встретилась в Перми со студентами и преподавателями вуза, на который 20 сентября было совершено вооруженное нападение, а также с теми, кто пришел к стихийному мемориалу у университета.
Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a joint press conference following talks with Poland's President on bilateral relations and Ukraine's ties with Europe under the new government, at the Presidential Place in Warsaw on August 31, 2019. - Zelenskiy is in Warsaw with members of his new cabinet and will attend ceremonies marking 80 years since the outbreak of World War II. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) (Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

Коронавирус: Владимир Зеленский заразился SARS-CoV-2 09.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 50 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 9 ноября.

Выборы в Молдове: экс-премьер Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона в первом туре (02.11.2020) 02.11.2020

Для избрания президента Молдовы понадобится второй тур. В первом ни один из кандидатов не набрал более половины всех голосов. Майю Санду поддержали 36 процентов избирателей, Игоря Додона - 32 процента.
18.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Fotograf mach ein Bild von den Weltholzköpfen auf einem Wagen des Rosenmontagszuges. Die Figuren stellen den chinesischen Präsidenten Xi Jin Ping, ben britischen Premierminister Boris Johnson, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und den nordkoreanischen Diktator Kim Jon Un dar. Die Wagen des Kölner Rosenmontagszuges wurden während des Richtfestes präsentiert. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир 18.05.2020

На фоне пандемии COVID-19 почти три четверти жителей Германии стали хуже относиться к США, 36% - к Китаю. Самым важным для ФРГ партнером немцы называют Францию, Россию таковой считают лишь 4%.

Золушка, цельнометаллическая оболочка и "Вдруг как в сказке" - "Заповедник", выпуск 36 15.07.2018

В одном сказочном королевстве жили несчастные Золушки. И совсем загнобил бы их народ, если бы не появилась "добрая" Фея-Путин, которая подарила Золушкам чемпионат мира. Саммит НАТО в цельнометаллической оболочке: сержант Дональд Хартман муштрует своих европейских солдат. И "Вдруг как в сказке скрипнула дверь" - Трамп и Путин наконец встретились.
06.06.2016 *** June 6, 2016 - Oleszno, Poland - Soldiers representing NATO nationals stand with flags during opening ceremonies for exercise Anakonda June 6, 2016 in Oleszno, Poland. Troops from 21 NATO nations are taking part in Anakonda 2016 exercises in Poland, the largest such exercise since the cold war | Copyright: picture alliance/ZUMAPRESS

Четверть века без Варшавского договора: почему не распустили НАТО (видео) 30.06.2016

Социалистический восточноевропейский блок просуществовал 36 лет. 1 июля 1991 года он был распущен. DW обратилось с вопросом к военному историку, почему НАТО осталась.

25 лет без Варшавского договора, или Почему осталась НАТО (30.06.2016) 30.06.2016

Социалистический восточноевропейский блок просуществовал 36 лет. 1 июля 1991 года он был распущен. DW обратилось с вопросом к военному историку, почему НАТО осталась.
04.06.2016 *** epa05345486 Tanks drive past during the Polish-led multinational exercise Anakonda 2016 at the training ground Drawsko Pomorskie, north-western Poland, 04 June 2016. The Polish-led multinational exercise is conducted with allies and partners from 24 countries between 07 and 17 June 2016. The exercise is expected to include 31,000 soldiers, including soem 12,000 Polish troops. EPA/MARCIN BIELECKI POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/M. Bielecki

Командующий силами США в Европе: НАТО не сможет защитить страны Балтии от РФ 22.06.2016

В интервью Die Zeit Бен Ходжес заявил, что войска РФ могли бы захватить столицы стран Балтии за 36-60 часов.

DW Новости за 100 секунд (06.05.2015) 06.05.2016

В EC критикуют концерт оркестра Мариинского театра в Пальмире, в котором принял участие друг Путина Ролдугин. В Пхеньяне начался первый за 36 лет съезд Трудовой партии Кореи.
ARCHIV 2001++++++ Mikroskopische Aufnahme von Tuberkel-Bakterien im Phasenkontrast, Maßstab 1360:1. (c) picture-alliance/dpa/Klett/A. Jung

День борьбы с туберкулезом: в РФ распространены самые опасные формы 24.03.2016

В регионах РФ часто встречается сочетание трудно излечимого туберкулеза с ВИЧ на фоне наркозависимости. Из-за перерывов в лечении туберкулез вырабатывает устойчивость к лекарствам.
9.7.2015 *** A dinghy remains abandoned by Pakistani migrants at Lambi beach, close to Kos Town, after arriving from the Turkish coasts to the Greek island of Kos, on Thursday, July 9, 2015. Photo: Santi Palacios/dpa (zu dpa-Korr Die Vergessenen der Griechenland-Krise: Flüchtlingsnot auf Kos vom 19.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/S. Palacios

В прибрежной зоне Турции найдены тела 36 беженцев 05.01.2016

На побережье Эгейского моря и в его водах турецкие пограничники и спасатели обнаружили 36 тел погибших беженцев, пытавшихся переправиться из Турции в Грецию, несмотря на шторм и холод.

DW Новости за 100 секунд (21.12.2015) 21.12.2015

Цена на нефть марки Brent в понедельник опустилась до 36 долларов за баррель. Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности. Ведущий "Мисс Вселенная-2015" перепутал победительниц.
A traditional Russian Matryoshka wooden doll depicting US President Barack Obama, second from right, Russian President, Vladimir Putin, center, U.S. President George W. Bush, second from left, and Leader of the Soviet Union from the mid-1920s until 1953 Joseph Stalin, left, and right, on a display in Tallinn, Estonia, Tuesday, Sept. 2, 2014 (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Комментарий: Зубочистка со Сталиным 15.09.2015

Разворачивая общество лицом в прошлое, власти выбирают те воспоминания, которые отвлекают от застоя в настоящем, характеризует историческую политику Кремля Иван Преображенский.
Die Gedenkstätte der Geschichte politischer Repressionen »Perm-36« (ru: Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36») ist das einzige Gulag-Museum auf dem gesamten Territorium der ehemaligen UdSSR, das sich auf dem Gelände eines ehemaligen Arbeitslagers befindet. Gegründet und geleitet wird das Museum von der russischen Nichtregierungsorganisation Perm-36. Copyright: NGO Perm-36. Die Bilder wurden uns frei zur Verfügung gestellt und dürfen im Zuge der Berichterstattung über die Gedenkstätte verwendet werden.

Музей ГУЛАГа "Пермь-36" внесен в список иностранных агентов 30.04.2015

Министерство юстиции РФ внесло некоммерческую организацию "Мемориальный музей истории политических репрессий "Пермь-36" в реестр иностранных агентов. Единственный в России музей ГУЛАГа намерен оспорить это решение.
Die Gedenkstätte der Geschichte politischer Repressionen »Perm-36« (ru: Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36») ist das einzige Gulag-Museum auf dem gesamten Territorium der ehemaligen UdSSR, das sich auf dem Gelände eines ehemaligen Arbeitslagers befindet. Gegründet und geleitet wird das Museum von der russischen Nichtregierungsorganisation Perm-36. Copyright: NGO Perm-36. Die Bilder wurden uns frei zur Verfügung gestellt und dürfen im Zuge der Berichterstattung über die Gedenkstätte verwendet werden.

Немецкий ученый: Темные страницы истории не вписываются в линию Кремля 05.03.2015

О том, почему музей ГУЛага "Пермь-36" является уникальным местом и почему он больше не нужен российским властям в его нынешнем виде, DW поговорила с видным немецким историком.
Direktor des Sacharow-Zentrums in Moskau Sergej Lukaschewskij ins System stellen? Das Foto wurde von unserem Mitarbeiter Artem Khan gemacht.

Директор Сахаровского центра: На альтернативе поставлен крест 21.10.2014

Российская власть хочет все унифицировать, подчинить и контролировать, - подчеркивает в интервью DW директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, - в том числе и историю.
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