Золушка, цельнометаллическая оболочка и "Вдруг как в сказке" - "Заповедник", выпуск 36

В одном сказочном королевстве жили несчастные Золушки. И совсем загнобил бы их народ, если бы не появилась "добрая" Фея-Путин, которая подарила Золушкам чемпионат мира. Саммит НАТО в цельнометаллической оболочке: сержант Дональд Хартман муштрует своих европейских солдат. И "Вдруг как в сказке скрипнула дверь" - Трамп и Путин наконец встретились.