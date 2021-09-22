Мемориальный музей истории политических репрессий.
Для избрания президента Молдовы понадобится второй тур. В первом ни один из кандидатов не набрал более половины всех голосов. Майю Санду поддержали 36 процентов избирателей, Игоря Додона - 32 процента.
В одном сказочном королевстве жили несчастные Золушки. И совсем загнобил бы их народ, если бы не появилась "добрая" Фея-Путин, которая подарила Золушкам чемпионат мира. Саммит НАТО в цельнометаллической оболочке: сержант Дональд Хартман муштрует своих европейских солдат. И "Вдруг как в сказке скрипнула дверь" - Трамп и Путин наконец встретились.