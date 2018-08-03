 Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 29.09.2019

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Германия

Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ

Эксперты считают, что после отказа от двигателей внутреннго сгорания в ФРГ будут сокращены 125 тысяч рабочих мест. Это связано с тем, что для производства электромобилей требуется меньше комплектующих.

Elektroautos (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

В результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели в Германии к 2030 году будет потеряно около 125 тысяч рабочих мест. Как следует из аналитического материала института Center Automotive Research (CAR), который в воскресенье, 29 сентября, цитирует Welt am Sonntag, большинство рабочих мест, которые более не будут нужны, связано с производством. В отчете указывается, что ряд федеральных земель, где находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим изменениям.

Предпосылки для подобного сокращения заключаются в том, что хотя для электромобилей требуются дорогие аккумуляторы, многие другие составные части "обычных" автомобилей, такие как механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, больше не будут нужны. Поэтому электромобили в эксплуатации считаются более экономичными.

Контекст

Популярность электромобилей начала быстро расти. К 2030 году их доля в глобальных продажах может достигнуть 30 процентов. Это - реальная угроза для стран-производителей нефти. (02.02.2016)

На долю России приходится около 0,06% всех электромобилей в мире - 722 из 1,26 млн единиц. За семь месяцев этого года в стране было куплено лишь 38 таких авто. DW разбиралась в причинах. (15.09.2016)

Эксперты института CAR предполагают, что примерно через десять лет в Германии электромобили будут составлять около двух третей от всех произведенных в Германии машин. Для их производства тогда, вероятно, будет требоваться 709 тысяч человек вместо 834 тысяч, как в настоящее время. С учетом этого в министерстве финансов ФРГ уже работают над планами по поддержке промышленной реструктуризации. Однако главы трех земель, где находится большинство автомобильных заводов Германии, - Нижней Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга - считают действия федерального правительства слишком нерешительными.

В рамках программы по защите климата правительство в Берлине хочет масштабно поощрять расширение электромобильности. Среди прочего, должны быть установлены более высокие премии за покупку электромобилей, особенно для небольших и более дешевых моделей.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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