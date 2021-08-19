Перестройка

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
30 лет назад члены ГКЧП пытались остановить распад СССР. Сегодня Россия Путина близка их идеалам, а не взглядам тех, кто нанес им поражение в августе 1991-го, считает Константин Эггерт.
В ФРГ с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву. Канцлер Меркель, поздравляя экс-президента СССР с юбилеем, отметила его вклад в мирное воссоединение Германии. В России же многие относятся к Горбачеву критично.
По мнению экс-президента СССР Михаила Горбачева, решить задачу по предотвращению ядерной войны "в одиночку невозможно". 2 марта ему исполняется 90 лет.
Правительство ФРГ предоставит средства проекту ЮНИСЕФ, в рамках которого создаются структуры помощи семьям с детьми на фоне пандемии и перестройки системы социальных услуг.
Москвичи самоорганизовались в соцсетях, чтобы защитить центр Москвы от перестройки. На Патриарших прудах местные борются с шумными компаниями, на Китай-городе с планами строительства бизнес-центра.
Новый глава Евросовета Шарль Мишель на церемонии принятия полномочий потребовал экологической перестройки европейской экономики.
Чаще всего к "жертвам перестройки" относят себя люди старше 60 лет, а реже всего - молодежь до 24 лет, следует из данных ВЦИОМ. Более половины опрошенных негативно отозвались об этой эпохе перемен.
9 августа 1999 года Владимир Путин впервые встал во главе правительства России. Тогда на него надеялись многие - но сегодня сомнения звучат и внутри РФ, и за границей, считает Миодраг Шорич.
Режиссер главного антикоммунистического фильма перестройки сегодня - активный участник проекта властей по обману оппозиционно настроенных граждан Петербурга, считает Константин Эггерт.
Немецкий и американский автостроители начинают стратегическое партнерство в момент решительной перестройки своего бизнеса, который не может не отразиться и на их заводах в России.
Тяжелые потери, которые наносят талибы афганской армии, стали причиной перестройки тактических действий американских сил в Афганистане, сообщил Джим Мэттис.
В ЕС убеждены, что перестройка системы юстиции в Польше подорвет принцип независимости судей. Отсутствие шансов на справедливое разбирательство может служить основанием для отказа Варшаве в выдаче подозреваемых.
Выставка в Русском музее повествует о детях, переживших революцию и две войны, репрессии, оттепель, застой и перестройку. Каждый из этих периодов нашел свое отражение в искусстве.
В 1957-м оттепель подарила москвичам праздник знакомства с внешним миром. 1985-й стал предвестником перестройки. Символом чего станет всемирный слет молодых активистов в 2017-м?
К власти во Франции пришел независимый технократ, либерал, поборник ЕС и еврозоны. Если верить его обещаниям, то страну ждет "полное преобразование", фактически - перестройка.
В России начался политический кризис. Власть не сможет его разрешить, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact