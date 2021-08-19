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Перестройка

Touristisches Schiff auf Fluss Moskwa mit Kreml und Glockenturm Iwan der Grosse, Russland, Moskau | Tourist ship on Moskva river with Moscow Kremlin, Russia, Moskau Copyright: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO

Комментарий: Россия Путина - страна, о которой мечтали путчисты 1991 года 19.08.2021

30 лет назад члены ГКЧП пытались остановить распад СССР. Сегодня Россия Путина близка их идеалам, а не взглядам тех, кто нанес им поражение в августе 1991-го, считает Константин Эггерт.

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (02.03.2021) 02.03.2021

В ФРГ с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву. Канцлер Меркель, поздравляя экс-президента СССР с юбилеем, отметила его вклад в мирное воссоединение Германии. В России же многие относятся к Горбачеву критично.
ARCHIV 2014 *** Former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev attends a symposium on security in Europe 25 years after the fall of the Wall in Berlin on November 8, 2014. Gorbachev warned in Germany on November 7, 2014 of new East-West tensions sparked by the Ukraine crisis, speaking ahead of ceremonies commemorating the fall of the Berlin Wall. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Горбачев призвал Путина и Байдена к переговорам по ядерному разоружению 28.02.2021

По мнению экс-президента СССР Михаила Горбачева, решить задачу по предотвращению ядерной войны "в одиночку невозможно". 2 марта ему исполняется 90 лет.
Sasha, 12, had his ankle shattered by a bullet. Sasha (foreground left) walks to school with two friends. Because of the fighting and no heating, the local school only operates three times a week, with classes cut short to 20 minute sessions. At school, there used to be 20 students in his class, but that number has dwindled to ten as families have fled in search of safety. “Before he got hit, Sasha was like a proper child,” says Valentina, Sasha’s guardian. “Now he seems like a grown up. He’s more aware, more cautious. And he can tell from the sounds what type of weapon is working; whether it’s automatic rifle fire or artillery.”

Германия выделит 10 млн евро для семей с детьми и борьбы с пандемией в Донбассе 22.02.2021

Правительство ФРГ предоставит средства проекту ЮНИСЕФ, в рамках которого создаются структуры помощи семьям с детьми на фоне пандемии и перестройки системы социальных услуг.

Патриаршие пруды, "Яма" и самоорганизация местных жителей 18.09.2020

Москвичи самоорганизовались в соцсетях, чтобы защитить центр Москвы от перестройки. На Патриарших прудах местные борются с шумными компаниями, на Китай-городе с планами строительства бизнес-центра.
Incoming European Council President Charles Michel is welcomed by outgoing European Council President Donald Tusk during a handover ceremony in Brussels, Belgium November 29, 2019. REUTERS/Yves Herman

Дональд Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю 29.11.2019

Новый глава Евросовета Шарль Мишель на церемонии принятия полномочий потребовал экологической перестройки европейской экономики.
Titel: Armenspeisung in Moskau Schlagworte: Armenspeisung, Moskau, Russland, Wirtschaftskrise, Armut Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Philipp Anft Wann wurde das Bild gemacht?: 07.01.2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Moskau, Khram Uspeniya Presvyatoy Bogoroditsy Na Uspenskom Vrazhke Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Bedürftige bei der Armenspeisung der Drusja na ulitze (Freunde von der Straße) in einer Kirche in Moskau, Russland Copyright: DW/P. Anft

Четверть россиян считают себя "жертвами перестройки" 21.10.2019

Чаще всего к "жертвам перестройки" относят себя люди старше 60 лет, а реже всего - молодежь до 24 лет, следует из данных ВЦИОМ. Более половины опрошенных негативно отозвались об этой эпохе перемен.
29.06.2019, Japan, Osaka: 5932296 29.06.2019 Russian President Vladimir Putin attends a news conference following the Group of 20 (G20) leaders summit in Osaka, Japan. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

Комментарий: 20 лет правления Путина сделали мир менее безопасным 10.08.2019

9 августа 1999 года Владимир Путин впервые встал во главе правительства России. Тогда на него надеялись многие - но сегодня сомнения звучат и внутри РФ, и за границей, считает Миодраг Шорич.
Demonstrators take part in an anti-corruption protest in central St. Petersburg, Russia, June 12, 2017. REUTERS/Anton Vaganov

Комментарий: Бортко, Навальный и театр имени Путина 05.03.2019

Режиссер главного антикоммунистического фильма перестройки сегодня - активный участник проекта властей по обману оппозиционно настроенных граждан Петербурга, считает Константин Эггерт.
Detroit, 15.1.2019+++Volkswagen CEO Dr. Herbert Diess (right) and Ford CEO Jim Hackett. (c) Volkswagen

Альянс Volkswagen и Ford: сначала пикапы, затем электромобили? 16.01.2019

Немецкий и американский автостроители начинают стратегическое партнерство в момент решительной перестройки своего бизнеса, который не может не отразиться и на их заводах в России.
JALABAD, AFGHANISTAN - FEBRUARY 15: Members of the US Army participate in a running race on Forward Operating Base (FOB) Fenty February 15, 2009 in Jalalabad, Afghanistan. The Obama administration is still weighing options on troop deployments to Afghanistan, which has recently witnessed an upsurge of violence against coalition forces. The Afghan Army is receiving training on the base from the US Army. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

США меняют тактику своих войск в Афганистане 25.09.2018

Тяжелые потери, которые наносят талибы афганской армии, стали причиной перестройки тактических действий американских сил в Афганистане, сообщил Джим Мэттис.
ARCHIV - Außenansicht des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, aufgenommen am 05.10.2015. Am 14.09.2017 legt der Generalanwalt am EuGH seine Schlussanträge im Verfahren zur Scheidung eines Scharia-Gerichts vor. Foto: Julien Warnand/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Люксембурге увязал решения об экстрадиции с судебной реформой в Польше 25.07.2018

В ЕС убеждены, что перестройка системы юстиции в Польше подорвет принцип независимости судей. Отсутствие шансов на справедливое разбирательство может служить основанием для отказа Варшаве в выдаче подозреваемых.

Bilde zu Thema: Thema: S.-Petersburg und 100 Jahre Russ. Revolution. Copyright The State Russian Museum (S.-Petersburg):

Советское детство: каким оно было? 03.11.2017

Выставка в Русском музее повествует о детях, переживших революцию и две войны, репрессии, оттепель, застой и перестройку. Каждый из этих периодов нашел свое отражение в искусстве.
1945 beschloss der kommunistisch orientierte WBDJ ( Weltbund Demokratischer Jugend) die Weltfestspiele der Jugend und Studenten zu veranstalten, um den Frieden zu bewahren. Zu den 6.Weltjugendfestspielen in Moskau trafen sich 34.000 Teilnehmer aus 131 Laendern, darunter ein groessere Gruppe aus der Bundesrepublik ( erstmals nach dem Krieg), die von den einfachen Russen besonders herzlich begrüsst wurden. Sport, Musik; Theater, Diskussion und Feiern standen auf dem Programm. Foto: KLaus Rose | Verwendung weltweit

Фотогалерея: Три фестиваля молодежи в Москве. Что это было? 20.10.2017

В 1957-м оттепель подарила москвичам праздник знакомства с внешним миром. 1985-й стал предвестником перестройки. Символом чего станет всемирный слет молодых активистов в 2017-м?
24.04.2017 *** French centrist presidential candidate Emmanuel Macron arrives for a ceremony marking the102nd anniversary of the slaying of Armenians by Ottoman Turks in a brief ceremony, Monday April 24, 2017 in Paris. Macron, a centrist with pro-business, pro-European views, will face far-right leader Marine Le Pen in the May 7 runoff of the presidential election. (Lionel Bonaventure, Pool via AP) |

Чего ждать от нового французского президента Макрона 07.05.2017

К власти во Франции пришел независимый технократ, либерал, поборник ЕС и еврозоны. Если верить его обещаниям, то страну ждет "полное преобразование", фактически - перестройка.
Kundgebung in Petersburg, Russland, am 18. März 2017 gegen die Entscheidung der Behörden die Isaak-Kathedrale der Russische Orthodoxe Kirche zu übergeben. Autor: Vladimir Izotov, DW, 18.03.2017

Комментарий: Навальный, Исаакий и призрак "Перестройки 2.0" 29.03.2017

В России начался политический кризис. Власть не сможет его разрешить, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
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