Перестройка

Четверть россиян считают себя "жертвами перестройки"

Чаще всего к "жертвам перестройки" относят себя люди старше 60 лет, а реже всего - молодежь до 24 лет, следует из данных ВЦИОМ. Более половины опрошенных негативно отозвались об этой эпохе перемен.