 Пересмотр дела о ″долге Януковича″: неожиданная победа Киева | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.09.2018

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Украина

Пересмотр дела о "долге Януковича": неожиданная победа Киева

Высокий суд Лондона повторно рассмотрит иск России о взыскании с Украины трех миллиардов долларов "долга Януковича", постановил Апелляционный суд Англии. Эксперты рассказали DW, что означает это решение.

Виктор Янукович и Владимир Путин

Виктор Янукович и Владимир Путин

Апелляционный суд Англии в пятницу, 14 сентября, принял решение в пользу Украины по ее жалобе на постановление Высокого суда Лондона по так называемому "долгу Януковича". В марте этого года лондонский суд постановил взыскать с Украины в пользу России долг по еврооблигациям в размере трех миллиардов долларов.

Теперь это дело в Высоком суде Лондона будет рассматриваться повторно, и уже не по ускоренной процедуре, как это произошло в первый раз, а по полной - с учетом политического аспекта дела.

Киев: это выдающаяся победа

Министерство финансов Украины назвало решение суда "выдающейся победой". "Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное рассмотрение позиции Украины. Украина заявляет, что якобы заключенные соглашения касательно "русских" облигаций являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению, учитывая своевольные угрозы и акты политической и военной агрессии России против Украины", - отметил в своем заявлении украинский Минфин.

Здание Высокого суда в Лондоне

Здание Высокого суда в Лондоне

В свою очередь, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что этим "беспрецедентным" решением суд признал достаточными и глубокими доказательства Киева. "Фактически суд признал, что страна-агрессор использовала наличие этого долга для шантажа Украины", - убежден министр.

Москва подает апелляцию

Министерство финансов РФ заявило, что суд в своем решении подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований для невыплаты долга, которые были заявлены Киевом.

Так, согласно объяснениям Москвы, возвращение дела в лондонский суд обусловлено необходимостью рассмотрения только одного аргумента Украины, который заключается в том, что страна выпустила еврооблигации под давлением со стороны РФ. При этом, как заявили в Минфине России, суд не подтвердил его справедливость, а лишь констатировал, что этот аргумент "не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего процесса". В Москве уже заявили о намерении подать апелляцию на решение в Верховный суд Великобритании.

В украинском министерстве финансов сообщили, что суд отклонил аргументы Украины, касающиеся "дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного разбирательства".

Неожиданная победа: что это дает Украине

Тем не менее повторное рассмотрение дела в Высоком суде Лондона все-таки состоится, как того и требовала Украина. Опрошенные DW эксперты называют такое решение Апелляционного суда Англии неожиданным. Почетный президент Киевской школы экономики, профессор университета Питтсбурга Тимофей Милованов в комментарии DW заметил: "Это еще одна победа над Россией в судах. Она открывает возможность легально задавать вопросы о связи между российской внешней политикой и экономическими действиями России".

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук предположил, что на руку Украине могло сыграть обострение отношений между Великобританией и Россией из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля. "Первое решение было в стиле "если взяли деньги, то должны вернуть". Поэтому не было особых положительных ожиданий, что теперь суд встанет на сторону Украины, то есть учтет фактически политический момент", - отметил Боярчук в беседе с DW.

Александр Данилюк

Александр Данилюк

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк уверен: повторное рассмотрение дела по полной процедуре улучшает шансы Киева на успех. "Это означает, что будут подробно рассмотрены все элементы нашей защиты, будут заслушаны свидетели, будут разбираться во всех деталях", - сказал Данилюк DW. По его мнению, этот процесс "выведет в публичную плоскость все действия России". "Это хорошо также для обращения внимания на то, что происходило в Украине", - добавил экс-министр.

По мнению главы украинского Минюста Павла Петренко, теперь Киев получил возможность в английских судах "доказывать факты незаконной агрессии со стороны РФ, потери части территории из-за вторжения, попытки шантажа со стороны РФ и все другие факты гибридной войны, которую ведет Россия против Украины".

Контекст

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Старший аналитик международной компании Manulife Asset Management Ричард Сегал также считает "сильным и прагматичным" аргумент украинской стороны, что заем был предоставлен Украине под принуждением. "Этому мнению добавляют веса политические условия, а также решение России предоставить убежище бывшему президенту (Виктору Януковичу. - Ред.), - отметил эксперт. - Впрочем, трудно судить, насколько эта точка зрения является юридически обоснованной". При этом он не исключил, что в итоге Украина сможет победить в судебном процессе, хотя заметил, что считает российскую позицию в суде сильнее.

Дойти до Верховного суда

История с "долгом Януковича" длится с конца 2013 года, когда российский Фонд национального благосостояния приобрел на Ирландской фондовой бирже выпущенные украинским правительством во главе с Николаем Азаровым облигации на три миллиарда долларов под пять процентов годовых. После побега Януковича и его соратников из страны новое украинское правительство, возглавляемое Арсением Яценюком, признало наличие долга перед Россией и даже своевременно выплачивало проценты. Долговые обязательства Украина должна была погасить до 20 декабря 2015 года, однако за два дня до этого срока украинская власть ввела мораторий на выплату долга.

В феврале 2016 года Россия подала иск в Высокий суд Лондона с целью взыскать с Украины долг по облигациям. В марте 2017 года суд постановил удовлетворить требования российской стороны. Но министерство финансов Украины подало апелляцию на это решение, которая теперь привела к повторному рассмотрению дела.

По мнению Ричарда Сегала, судебный спор между Украиной и Россией по "долгу Януковича", в конце концов окончится рассмотрением в Верховном суде Великобритании. И этот судебный процесс может длиться долгие месяцы, в течение которых Киев не обязан будет обслуживать долг.

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    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

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  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

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    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

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  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

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  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

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    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

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    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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