 Перед посольством РФ в Литве открыли сквер имени Бориса Немцова | Новости из Германии о Европе | DW | 24.08.2018

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Европа

Перед посольством РФ в Литве открыли сквер имени Бориса Немцова

В Вильнюсе перед посольством России в Литве состоялась официальная церемония открытия сквера имени убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Табличка сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе

В Вильнюсе в пятницу, 24 августа, в присутствии нескольких десятков человек прошла торжественная церемония открытия сквера имени Бориса Немцова перед зданием российского посольства. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза-младший, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, докладчик ПАСЕ по делу Немцова Эмануэлис Зингерис и дочь Бориса Немцова Жанна.

"Этот сквер назван именем Бориса Немцова не только потому, что Немцов был большим другом Литвы, но и потому что ценности, за которые он боролся - мир, демократия, права человека, свобода, - это универсальные ценности. И все мы хотим жить в мире, где преобладают эти ценности", - заявил во время церемонии Шимашюс. Мэр Вильнюса также выразил надежду, что однажды "и российский посол будет гордиться тем, что живет возле сквера имени Бориса Немцова".

В свою очередь, глава литовского МИД Линас Линкявичюс отметил, что гордится тем, что знал Бориса Немцова лично. "Это важный день для всех нас, это история, символ. Мы отдаем дань уважения Немцову и всем, кому важна свобода, кто знает ей цену и понимает, что это не само собой разумеющееся понятие, что ее надо завоевать и защитить" - подчеркнул Линкявичюс.

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Жанна Немцова поблагодарила литовские власти за переименование сквера: "Огромное спасибо властям Литвы за то, что переименование состоялось. Спасибо всем, кто приближал этот день".

"Переименовывают скверы и площади в честь моего отца не только в связи с его трагической судьбой, но и потому что он был уникальным политиком", - добавила она. По ее словам, Борис Немцов в отличие от многих других политиков "очень правильно понимал момент и описывал настоящее", а также "обладал видением того, как будет развиваться ситуация".

Решение о переименовании сквера перед российским посольством городской совет Вильнюса принял 23 мая. 10 июня в Вильнюсе у посольства РФ была открыта мемориальная табличка c названием сквера. Российское посольство находится в Жверинасе - историческом районе литовской столицы, расположенном к северо-западу от центральной части города.

Дань уважения российским демократам

Еще накануне церемонии в литовской столице мэр города Ремигиюс Шимашюс заявил, что переименование сквера является данью уважения всем российским демократам и полумиллиону жителей Москвы, которые 13 января 1991 года вышли на улицы поддержать Литву в ее борьбе за независимость.

В свою очередь посол России в Литве Александр Удальцов назвал решение городских властей Вильнюса, "мягко говоря, некорректным". "Это очередное проявление мелкотравчатого политиканства нас не удивило. У господина Ремигиюса Шимашюса давно появился зуд по поводу названия сквера у российского посольства. Ну, а когда участок улицы напротив посольства России в Вашингтоне назвали именем Бориса Немцова, он, конечно, уже не смог не собезьянничать", - написал Удальцов в соцсети Facebook.

Вильнюс стал вторым городом, увековечившим таким образом память о Борисе Немцове. В Вашингтоне в конце февраля 2018 года в третью годовщину убийства политика площадь перед зданием посольства РФ была названа в честь Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители этого преступления были приговорены российским судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства так и не были найдены.

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    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

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    В Москве сотни людей возложили цветы на месте убийства Бориса Немцова

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    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


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Контекст

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В Москве сотни людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом 27 февраля оппозиционере Борисе Немцове. На 1 марта назначено траурное шествие. (28.02.2015)  

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