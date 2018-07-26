Перед немецкими ЗАГСами выстроились очереди (фото)

Свадьба Лютера в Виттенберге

Оппоненты

Праздник в колыбели лютеранства, понятно, не может обойтись без пародий на католическую церковь, вполне исторически подкрепленных, иллюстрирующих суть дискуссий Лютера с ее представителями и отраженных на картинах того времени, которые можно увидеть в городских музеях и храмах. Многие гости, несмотря на суету праздника, успевают заглянуть в них хотя бы на пару минут - прямо в своих костюмах.