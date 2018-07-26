Перед немецкими ЗАГСами выстроились очереди (фото)

Браки заключаются на небесах, но по земному календарю. Этим летом на календаре имеется красивая дата - 18.8.18. Восемнадцатого августа немецким ЗАГСам придется работать в усиленном режиме, чтобы именно в этот день осчастливить как можно больше влюбленных пар. В прошлые годы такими датами были, например, 9.9.2009 и 12.12.2012. Считается также, что такую дату сложнее будет забыть - прозевать очередную годовщину свадьбы со всеми вытекающими для супружеской романтики последствиями.
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Исторический праздник в Виттенберге
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Свадьба Лютера в Виттенберге
По мотивам Брейгеля
Веселится и ликует весь народ... В восточногерманском Виттенберге каждое лето отмечают годовщину события, которого по логике вещей и законам начала XVI века не могло быть - годовщину свадьбы бывшего монаха и беглянки из монастыря. На три дня город возвращается во времена Позднего Средневековья и Ренессанса. Повсюду мерещатся картины Брейгеля Старшего…
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Лица и костюмы
Виттенберг - колыбель и центр немецкой Реформации, а ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии. За три дня его посещает около ста тысяч человек. Одна лишь свадебная процессия собирает 40 тысяч зрителей.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Виновники торжества
Главные действующие лица - отец немецкой Реформации Мартин Лютер (Martin Luther) и его невеста Катарина фон Бора (Katharina von Bora). Церемония их обручения прошла 13 июня 1525 года, а торжества продолжались почти до конца месяца, завершившись 27 числа походом в церковь, танцами в ратуше и праздничным ужином.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Портретное сходство
Ужин прошел в расформированном монастыре, где жил новоиспеченный супруг. Бывшую обитель предоставил ему курфюрст Иоганн Твёрдый (Johann der Beständige). Сам Лютер впервые переступил ее порог в 1508 году - монахом, когда прибыл сюда в университет для изучения теологии. Сегодня в здании монастыря расположен музей Реформации. В одном из его залов посетителей встречают эти портреты.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Медовый месяц
После свадьбы доктор Мартин Лютер ненадолго отошел от своих привычных дел - забросил корреспонденцию, не читал лекций и не выступал с проповедями. Начало брака он позже назовет "неделями поцелуев", хотя в одном из писем этого периода совместной жизни признался, обращаясь к адресату: "Я не пылаю, но люблю мою супругу". У пары родится шестеро детей - трое мальчиков и три девочки.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
О пользе чтения
Катарина фон Бора происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней, но, прочитав сочинения Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Дальнейшие подробности много раз описаны. "Что-то здесь селедкой пахнет!", - до сих пор шутят в Виттенберге...
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Художник и бургомистр
В костюмированном шествии, главном событии праздника, участвовует около 2300 человек. Среди узнаваемых персон - Лукас Кранах Старший (Lucas Cranach der Ältere), следовавший со своей супругой сразу за молодоженами. Знаменитый немецкий живописец эпохи Ренессанса был близким другом Лютера и бургомистром Виттенберга.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Вслед за Лютером
Присутствовуют и родители Лютера, а сразу за ними в шествии участвовуют настоящие молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше, конечно же, в присутствии отца Реформации и его молодой супруги. То есть в городе на этом празднике справляют реальные и исторические свадьбы.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Пир на весь мир
Один костюм краше другого, глаза разбегаются. Многие участвуют в шествии из года в год и отработали свои роли до совершенства - исполняют их без слов, но с выразительностью, которая вызывает желание поклониться, приветствуя столь знатных особ, даже если их титул тебе неизвестен и на дворе - демократия. Наверное, сказывается историческая атмосфера.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Преемник и последователь
Не мог пропустить шествия и ближайший сподвижник Лютера - Филипп Меланхтон (Philipp Melanchthon) в сопровождении преподавателей гимназии, носящей его имя. Меланхтон - гуманист, теолог, филолог, систематизатор лютеранского учения, ставший во главе протестантов после смерти Лютера. Перед городской ратушей в Виттенберге стоят два симметричных памятника - Лютеру и ему.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
После падения Берлинской стены
По сравнению с некоторыми другими массовыми историческими фестивалями в Виттенберге не возникает ощущения китча и излишней коммерциализации. Чувствуется опыт и приверженность традициям. Идея праздника родилась в этом восточногерманском городе уже через пару лет после воссоединения страны.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Картины сделать былью
В городе в эти дни - смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты, монахи в разных образах - нередко с сатирическим подтекстом… Особый восторг вызывают костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин старых мастеров.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Дама с горностаем
Вполне удачно вписывается в картину ренессансного праздника эта дама с горностаем, без Леонардо да Винчи, но вместе с целой танцевальной группой. Позже участники шествия разойдутся по площадям, паркам и дворикам Старого города, в которых разбиты их стоянки - с шатрами, харчевнями, каруселями, кузнецами, но пока шествие продолжается… и не без сатирических отступлений.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Оппоненты
Праздник в колыбели лютеранства, понятно, не может обойтись без пародий на католическую церковь, вполне исторически подкрепленных, иллюстрирующих суть дискуссий Лютера с ее представителями и отраженных на картинах того времени, которые можно увидеть в городских музеях и храмах. Многие гости, несмотря на суету праздника, успевают заглянуть в них хотя бы на пару минут - прямо в своих костюмах.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Старые образы, вечные темы
Некоторые темы не утратили своей актуальности и через пять столетий, получив новые аспекты. Персонификация католической церкви в образе монашки, диктующей законы в супружеском ложе, получилась весьма убедительной.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Святые братья
Справедливости ради следует отметить, что монахи на празднике попадаются и весьма чинные - без насмешек, как эти святые братья, ведь и сам Лютер когда-то вошел в город в монашеской рясе. Одна из школьных групп, например, изобразила представителей Мальтийского ордера рыцарей-госпитальеров, выносящих раненого с поля боя.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Букет полевых
Сравнение напрашивается, но лишь очень поверхностное… Шествие в Виттенберге чем-то напоминает рейнский карнавал где-нибудь в Кельне или Дюссельдорфе, но только летом, без изрядно подвыпивших зрителей, орущих песни, гор мусора и музыкальной какофонии ударной и духовой самодеятельности. Конфеты здесь не разбрасывают, поцелуями обмениваются в меру, но раздают цветы…
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Восторги
Какое шествие без праздничного приветствия? Для уха, привыкшего к кельнскому карнавальному "Alaaf!", поначалу несколько странно звучит радостно выкрикиваемое "Jubel!", то есть императив, призывающий ликовать, веселиться, проявлять бурный восторг.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Спектакль под открытым небом
Некоторые группы, участвующие в шествии, демонстрируют сцены из городской жизни, например, способы наказаний в стародавние времена или большую стирку в огромных деревянных корытах...
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Свадьба Лютера в Виттенберге
За веру
Хватает и персонажей в военных доспехах - солдат, рыцарей, стражников, обмундирование и снаряжение которых не кажется бутафорским даже при ближайшем рассмотрении. При всей праздничности события не стоит забывать, что Европе еще предстоит Тридцатилетняя война между католиками и протестантами, да и множество других конфликтов. Но начнется она в 1618 году, а на дворе пока 1525-й…
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Пропуск
Программа трехдневного праздника в Виттенберге насыщена самыми разными мероприятиями, на все не поспеешь. Многие из них проходят на разных площадках под открытым небом, вход на которые осуществляется по специальному опознавательному знаку - керамическому медальону ручной работы, своего рода входному билету.
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Карусель
За катание на такой средневековой карусели, установленной в парке перед замком, надо платить отдельно. Вполне экологический вид досуга, работающий на возобновляемых источниках энергии. Подвешенное на канатах колесо вместе с седоками вручную закручивают дюжие молодцы, а затем отпускают. Веревки начинают раскручиваться…
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Свадьба Лютера в Виттенберге
Календарь событий
"Свадьбу Лютера" отмечают в Виттенберге в начале июня. Кто не хочет ждать так долго, может посетить город в праздник Реформации 31 октября (Reformationstag) - в день, когда Лютер прибил к дверям Замковой церкви свои 95 тезисов.
Автор: Максим Нелюбин